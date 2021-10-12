紐約客談／送走了冷鴻升一家 然後呢？

社區日前為在颶風暴雨中淹死於地下室家中的冷鴻升一家辦了一個體面的葬禮；這些活著在世時不被看到，不被傾聽，不被關心的人們，在生命消亡後「得享」了大量關注。如果有一天美國的人道主義關懷，只剩把死亡名單的數字核查為真實的姓名，而忽略了從一開始就惦念著這土地尚有大批量窮苦的人民，他們的衣食住行或許抗不過突發的天災人禍，那麼是否冷鴻升妻子沈愛華91歲高齡的父親，就不需要白髮人送黑髮人，而且是隔著屏幕在雲端泣不成聲。

皇后區 多名遇難者在水災中命喪地下室，讓始終處於政策灰暗帶的土庫出租合法問題被擺上明面；一直在爭取此議題維權的NYC Base Campaign團體，在9月中旬獲得與國會議員孟昭文 、皇后區區長理查茲會面的機會。在這場圓桌會議裡，該維權團體公布統計數據，全市共計31萬2658個地下室，全部取締不過是治標下策，只有翻修改良為符合安全標準的廉租房，才契合居民可負擔住房支出懸殊的實際狀況。

孟昭文、理查茲等人均坦承自己孩童時曾住在地下室，也深知土庫出租不合法的情況，非常清楚如果這個「死亡陷阱」不解決，未來更多冷鴻升的悲劇將重演；他們同意應該盡快找到一種辦法，使地下室出租合法化的同時，提高安全標準並加強監管，紓解當前全市的住房危機。

早在2019年，市政府已進行了試點計畫，通過向戶主提供低息和無息貸款，協助他們改良地下室達到規定安全標準；但據後來公布的統計數顯顯示，實際運行的效果並不理想，300多名申請的戶主中只有八位獲批，遠遠未能使政府40套地下室翻修的承諾達標。

但願經過這次「血的教訓」，紐約市 地下室居民的命，真的能被視為命了。

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