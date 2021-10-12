追尾車禍現場 華男下車遭酒駕女撞飛亡

謝彼得因發生追尾等待警察調查期間被撞死，車禍導致Belt Pkwy大堵車。（Citizen視頻截圖）

布碌崙 (布魯克林)11日發生一起致命車禍 ，華裔男子謝彼得(Peter Tse，音譯)駕駛著一輛寶馬產跑車，在Belt Pkwy靠近15號出口與另外一輛車發生追尾，在等待警察處理事故現場期間，站在車旁的謝彼得突然遭一輛超速車輛撞飛並當場死亡；肇事女司機當場被捕，被以醉酒駕駛和過失殺人等罪名移送法辦。

根據警方消息，11日凌晨1時13分左右，Belt Pkwy西向行駛靠近東紐約的15號出口發生車禍，警方抵達後確認為謝彼得駕駛的寶馬產i8跑車，在該高速西向左車道行駛期間，與另外一輛在同車道行駛的本田產Pilot休旅 車發生追尾。

警方很快在左側車道上設立了應急燈，但一輛日產(Nissan)休旅車飛速撞上停靠在路邊的警車，並在車輛失控後再又將站在自己車旁的謝彼得當場撞飛，而此前與謝彼得發生追尾的車主與車輛上的乘客，因一直坐在車內而躲過一劫；目擊者稱，因衝擊力過大，謝彼得被整個人撞飛，並越過了高速路中央護欄，救護人員趕往現場後，確定他已死亡。

日產休旅車女車主當場被警方拘捕，據調查車主為35歲的艾德蒙(Audrey Edmond)，她已在當日完成法庭過堂，檢方對她提出過失殺人、車輛肇事殺人、酒駕、超速等多項罪名指控。

根據NYC Crash Mapper的數據，自2016年起Belt Pkwy該路段已發生100多起車禍與傷亡案件；而根據紐約市警局報告，9月布碌崙發生了超過3000起車禍，其中65起酒後駕駛是導致事故的主要原因，除了皇后區上個月有48起酒駕事故外，其他各區酒駕事故均不及布碌崙一半。