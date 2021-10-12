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華男遭殺豬盤華女騙走8萬 殃及友人

記者黃伊奕／紐約報導
騙徒給林先生發來的所謂的「個人照」。（林先生提供）
騙徒給林先生發來的所謂的「個人照」。（林先生提供）

布碌崙(布魯克林)華裔男子林先生陷入「殺豬盤」詐騙案，被騙走8萬元，其中有6萬元是朋友計畫買房的存款，林先生不僅損失了自己辛苦掙來的積蓄，還被朋友視為騙徒，不斷被追討欠款。

林先生11日在表哥楊先生一家陪同下前往美國亞裔社團聯合總會求助，他表示7月23日通過抖音認識了一名華女，之後在對方要求下轉入WhatsApp聊天；對方不僅發出自己照片證明是大美女，還發來一張華盛頓州駕照。

從一開始簡單問候，到慢慢建立信任和談情說愛，對方稱自己做服裝設計，同時還會投資數字貨幣，並鼓動林先生一起投資掙錢；林先生按照對方指導下載了名為BiHui的軟件，一開始投資了2萬元，很快就顯示掙了幾千元。

騙徒慫恿林先生加大投資，9月1日林先生一個朋友因想購房需要現金換支票存在林先生那裡6萬元現金，已暈頭的林先生竟按照騙徒指示將這6萬元現金匯入一個維吉尼亞州的銀行帳戶，進一步將該筆錢投入BiHui軟件中。

騙徒繼續鼓動林先生加大投資，還說願意幫林先生追加10萬元投資金，林先生之後竟真的在BiHui軟件中看到投資金高達19萬元，之後騙徒又幫忙追加了20萬元。

但當林先生計畫從軟件中兌現現金還給朋友時，網站稱需要支付9萬元稅款和部分管理費，林先生才意識到被騙。

因這場騙局林先生不僅損失了自己的2萬元存款，也無力償還朋友的6萬元，朋友還以為是林先生和在8大道交55街經營「安達匯款」的表哥楊先生一家合夥騙走自己的購房存款，並將此事通過自媒體爆光；楊先生看到相關文章後，立刻聯繫表弟詢問，才知道林先生因陷入「殺豬盤」被騙走大筆錢。

楊先生說，表弟不過在店內太忙時幫助發發傳單或跑跑銀行，自己也根本不知道他被騙，莫名成為社區被譴責的對象，生意受到嚴重影響。

亞總會會長陳善莊表示，在這宗詐騙案中，無論是林先生、楊先生還是其朋友都是受害者，希望廣大民眾能吸取教訓，不要再上當受騙；而林先生則表示會再想辦法償還朋友的6萬元現金。

林先生被騙徒慫恿轉帳6萬元追加投資。（林先生提供）
林先生被騙徒慫恿轉帳6萬元追加投資。（林先生提供）

投資 詐騙 維吉尼亞州

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