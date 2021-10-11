反班森賀遊民所 心聲續傳新市長

布碌崙南區居民互助會與州眾議員寇頓定期舉行線上會議，討論班森賀收容所建案的最新進展。(SBCC提供)

為關注布碌崙 (布魯克林)班森賀遊民收容所計畫的發展，包括華人反對者組成的布碌崙南區居民互助會(SBCC)與州眾議員 寇頓(William Colton)，定期舉行線上會議，密切注視市府一舉一動；在日前的會議上，他們提到反對該建案的立場必須傳達給下一任市長，在11月普選後計畫舉行一場示威，並將民眾請願書上交給新市長。

市府最初計畫在巴斯(Bath)大道2147號修建一個容納150名男性的收容所，遭當地民眾強烈反對後讓步，表示會尋找新地址；但已數月過去，市府方面還未有消息，反對者持續保持警惕，鼓勵民眾在路過該址發現不尋常狀況時立即舉報。

在日前的一場會議中，與會者提到讓下一任市長了解民眾意願的重要性，計畫在11月普選、新市長上任後，舉行一場集會，表達心聲；具體的時間與地點將再公布，呼籲關注該議題的民眾積極現身，讓市府知曉社區不想建收容所的為難之處。

反對者也呼籲民眾將先前在網站change.org簽署的請願書打印出來，交由互助會收集，同樣在普選後會提交給新市長。

寇頓在會議上指出，最有望勝選的市長候選人亞當斯 (Eric Adams)，近來對現任市長白思豪(Bill de Blasio)的「遊民浪潮」(Turning the Tide on Homelessness)計畫提出評論，表示建議購買陷入經濟困境的酒店，改造成遊民居住的永久性住房，而亞當斯也說不支持建成臨時住所。

社區人士Laurie Windsor表示，按照慣例，新市長很可能會推翻前市長的諸多政策，呼籲民眾關注亞當斯在遊民議題上的行動；最重要的是保持團結一致，向其提出堅決反對在班森賀建案的聲音。

有民眾指出，該地址上的圍牆老舊不堪，看起來隨時會倒下，擔心會造成人員傷亡；對此寇頓表示接到投訴後已匯報給市樓宇局(DOB)，目前尚未收到回應，但其辦公室會催促當局盡早處理。