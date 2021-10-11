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遊民搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

記者黃伊奕╱紐約報導
菲律賓裔新澤西州護士安波洛西被逃離搶劫現場的劫匪撞倒，傷重去世。（圖片取自個人臉書）
菲律賓裔新澤西州護士安波洛西被逃離搶劫現場的劫匪撞倒，傷重去世。（圖片取自個人臉書）

一名遊民攻擊8日在時報廣場實施搶劫後逃離現場，期間將正在過馬路的菲律賓裔新澤西州護士安波洛西(Maria Ambrocio)撞倒在地，致其重傷，送醫急救後效果甚微，家屬於9日晚忍痛授權醫生拔管，將安波洛西送走。

安波洛西8日下午1時30分和朋友一起計畫前往菲律賓助紐約總領事館，在穿過時報廣場時被26歲遊民福斯特(Jermaine Foster)撞倒而受傷送醫；警方表示，福斯特此前在西41街交百老匯路口搶劫了一名29歲女子的手機，逃離期間將安波洛西撞倒。

安波洛西因頭部遭遇重創，被送至表維醫院搶救，不幸的是一天半後醫生宣布搶救無效，當日晚間8時28分安波洛西的家屬悲痛地見證她離世。

據悉，安波洛西是新澤西州Bayonne醫療中心腫瘤科的護士，疫情期間一直堅守在疫情最前線，並曾在自己臉書發布了一張全身穿著防護裝備的照片，上面寫著「我不能待在家裡，我是一名護士」。

案發時她正和前同事克魯茲(Emilia Cruz)一起肩並肩行走，克魯茲說「我聽到一聲巨響，好像什麼東西撞倒在水泥地上，我說了一句『天，我的上帝』一回頭，就看到安波洛西倒在地上。」

安波洛西倒地後很快失去知覺，無論克魯茲怎麼呼喊都沒有任何反應，克魯茲說「我把她抱起來，她嘴裡吐著白色泡沫，我立刻大喊打911。」

安波洛西親友得到通知後趕往表維醫院，她的弟弟馬麗亞(Carlito Spa Maria)說，「醫生說她已腦死亡了，並且血壓正在下降，說她沒有多少時間了，叫我們趕快來」；安波洛西的表妹說，因為疫情，過去已經近兩年沒有與安波洛西見過面，家人們一直盼望著疫情過去全家人再次歡聚一堂，「這是疫情以來我們第一次見到她，沒想到會是這樣的方式。」

福斯特很快在距離案發地不遠處被警方拘捕，檢方在9日對他提出搶劫、攻擊等罪名指控，隨著安波洛西的去世，10日指控被升級至謀殺。

案發時一直陪著安波洛西的克魯茲說，「我不在乎嫌犯做了什麼，唯一在乎的是他把我朋友的生命從我身邊帶走，從她家人身邊帶走，我們想要正義，希望他能被關上很長的時間，這樣他就不會再傷害其他人。」

26歲的遊民福斯特被控搶劫、謀殺罪名。（檢方提供）
26歲的遊民福斯特被控搶劫、謀殺罪名。（檢方提供）

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