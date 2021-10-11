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取消資優班 華人：愚弄教育、種族批判

記者顏嘉瑩╱紐約報導
紐約市將取消資優班項目，遭到華裔家長批評是在愚弄教育。(記者顏嘉瑩╱攝影)
紐約市將取消資優班項目，遭到華裔家長批評是在愚弄教育。(記者顏嘉瑩╱攝影)

市長白思豪(Bill de Blasio)日前宣布將取消「資優班」(Gifted and Talented)項目，並由為所有學生提供「加速學習」資源的「智慧紐約」(Brilliant NYC)項目取代；長期關注教育議題的紐約同源會(CACAGNY)10日表示，市府取消資優班等同在「愚弄教育」，事實上是在進行「批判性種族理論」(CRT)。

紐約同源會批評，白思豪以模糊的「加速學習」來結束他所謂「充滿種族隔離象徵」的資優班，其中亞裔兒童占項目的43%，但白思豪卻無法讓15%的學生精通數學、科學和英語。

同源會表示，由於政府強調校園族裔多樣性，並認為資優班裡「亞裔和白人學生太多」，為符合所有部分學生的需求，而取代或取消課程，「這是明顯的批判性種族理論，它已經接管了我們的學校」；該組織說，如此的「公平」課程也並未幫助學生的學習。

市府聲稱透過研究後，資優班無法有效協助幼兒在學業上的發展，但同源會說，事實上，家長親眼看到資優班的確為孩子的學業表現帶來助益，「市府取消資優班與教育無關，這顯然是在愚弄教育。」

同源會表示，即便反對取消資優班者長期提出各種論點，呼籲市府保留資優班項目，但政府仍忽略這些說法，「因為這不只是關乎公平，更是在進行批判性種族理論下的平等。」

而批評者認為，資優班偏袒家境優渥的白人和亞裔學生，由於有更好資源可聘請私人教師，使得進入資優班學生比例高，不過同源會說：「亞裔在紐約市貧困率最高，而我們不會因為運動員長期為比賽訓練而取消資格；也不會因為小提琴手為演奏長期努力而取消資格」，該組織表示，無論是白人或富人，都與其他孩子享有同樣的權利，沒有因為勤奮而受罰的道理。

市府為了增加教育「公平性」而欲取消資優班，同源會表示，該組織支持由州參議員艾達博(Joseph Addabbo)與州眾議員寇頓(William Colton)提出的S3445A和A4063提案，旨在擴大資優班到全市所有社區，讓所有孩子都能夠獲得教育的平等權利，同時也開放各界提供如何能夠保留資優班，並在所有族裔實現教育平權的計畫。

資優班 教育 紐約市

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