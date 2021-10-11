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霍楚簽署新法 威脅舉報無證移民 可起訴敲詐

記者和釗宇╱紐約報導
州長霍楚簽署法案，將威脅舉報無證客移民身分的行為定義為敲詐或脅迫犯罪，可被起訴；圖為日前移民團體在布碌崙(布魯克林)集會，敦促紐約州聯邦參議員舒默在國會推動移民法改革。(Getty Images)
州長霍楚簽署法案，將威脅舉報無證客移民身分的行為定義為敲詐或脅迫犯罪，可被起訴；圖為日前移民團體在布碌崙(布魯克林)集會，敦促紐約州聯邦參議員舒默在國會推動移民法改革。(Getty Images)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)日前簽署法案，將威脅舉報無證客移民身分的行為定義為敲詐或脅迫行為，按州法可被起訴。

提出這項法案的州參議員卡普蘭(Anna Kaplan)表示，「對於那些逃離危險家園來到這裡的無證移民來說，被人向聯邦移民及海關執法局(ICE)舉報相當於給他們判死刑，但遺憾的是，很多人依然在利用無證移民的這個弱點，試圖通過威脅舉報其移民身分來利用、剝削他們；這項法案已經拖累太久，通過修改法定的敲詐和脅迫的定義，我們將確保無證移民不再受害。」

在州眾議會提出這項法案的州眾議員索拉格斯(Michaelle Solages)表示，「遞解的威脅對那些來到這裡的尋求更好生活的無證客傷害極大，我們將一直和他們站在一起。」

在該法案簽署之前，威脅舉報無證客移民身分的行為僅在人口販賣或性交易案中被視為犯罪，在其他情況下不認為是敲詐或脅迫；該法案將允許檢察官對威脅舉報無證客移民身分、進而導致遞解程序的行為進行起訴，即便此種行為與人口販賣和性交易無關；該法案基於智庫「公共領導力研究所」(The Public Leadership Institute)提出的框架，類似規定已經在加州、科羅拉多州、馬里蘭州和維吉尼亞州實施。

霍楚表示，紐約州是由一代又一代移民的辛勤工作和堅定決心建設而成的，「我們需要支持那些為了他們自己和家庭過上更好生活的人們，這項立法將保護無證移民們不因移民身分而受壞人敲詐或脅迫，讓他們生活地更加安全。」

霍楚日前簽署法案，將威脅舉報無證客移民身分的行為定義為敲詐或脅迫行為，按州法可被...
霍楚日前簽署法案，將威脅舉報無證客移民身分的行為定義為敲詐或脅迫行為，按州法可被起訴。（州長辦公室提供）

移民 無證客 紐約州

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