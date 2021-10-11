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紐約州停無證客疫期失業救助金

記者和釗宇╱紐約報導
「被排除工人基金」已下發12億元救濟款，預計將在本月耗盡21億元的總額，州府已停止接受新的申請。（州勞工廳提供）
「被排除工人基金」已下發12億元救濟款，預計將在本月耗盡21億元的總額，州府已停止接受新的申請。（州勞工廳提供）

由於無證客無法申請聯邦政府提供的各類疫情補助，紐約州此前為無證客設立「被排除工人基金」(Excluded Workers Fund)，提供失業補助等救濟；州長霍楚(Kathy Hochul)日前表示，該基金截至目前已下發12億元救濟款，預計將在本月耗盡21億元的總額，州府已停止接受新的申請。

「被排除工人基金」為無證移民與其他不符合領取聯邦紓困金的失業人員設立，符合資格的申請者最高可一次可領1萬5600元；申請者需提供2018到2020年的個人報稅單、雇主出示的信件說明受雇時間與離職原因，失業前六個月期間的六周薪資單，與2019年與2020年的W-2或1099表等資料；若申請者符合上述要求，有資格獲得1萬5600元；若無法出示資料申請者，可獲得3200元補助。

霍楚表示，目前該基金已經下發12億元的救濟款，已有12萬符合資格的人員領到了錢，更多後續申請仍在處理當中，幾乎所有符合資格的申請者都領到了1萬5600元的最高金額；州府預期該基金21億元的總金額即將在本月底耗盡，因此已於8日停止接受新的申請。

不過，移民維權人士表示，「被排除工人基金」的快速耗盡意味著需求缺口仍然巨大；根據財政政策研究所(Fiscal Policy Institute)的預計，「被排除工人基金」將惠及全州約有29萬人，其中紐約市就有21萬3000人。

「被排除工人基金」聯盟(Fund Excluded Worker Coalition)在一份聲明中表示，「該基金在兩個月內迅速耗盡，證明太多民眾仍在為生存而掙扎；州府應該迅速發放資金，但現在仍有數萬申請者等待核實申請資格。」聲明還表示，因為缺乏社區組織協助，許多移民申請困難，尤其是上州移民。

提出「被排除工人基金」的州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)呼籲追加基金總額，並擴大失業救濟福利；「99%的申請者都能拿到最高金額補助，這顯然說明紐約州的失業保險將數十萬納稅人不公平的排除在外，尤其是上州居民；我們需要更多救濟資金，幫助工薪階層恢復生活。」

「被排除工人基金」已下發12億元救濟款，預計將在本月耗盡21億元的總額，州府已停...
「被排除工人基金」已下發12億元救濟款，預計將在本月耗盡21億元的總額，州府已停止接受新的申請。（美聯社）

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