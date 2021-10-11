曼哈頓關愛失智患者步行籌款 逾百華人力挺

「阿茲海默症關愛服務」10日在曼哈頓舉行步行籌款活動，包括百餘名華人在內的數百民眾參加。（記者和釗宇／攝影）

為幫阿茲海默症 (失智 症)病患得到更好的治療和照顧，「阿茲海默症關愛服務」(CaringKind)10日在曼哈頓舉行步行籌款活動，包括百餘名華人在內的上千民眾聚集在中央公園，共同呼籲社會各界給予阿茲海默症及相關人士更多關注。

「阿茲海默症關愛服務」10日在曼哈頓舉行步行籌款活動，包括百餘名華人在內的數百民眾參加。（記者和釗宇／攝影）

該組織每年都會舉辦步行籌款活動，但去年因新冠疫情 改為線上舉辦，今年終於恢復實體舉行，約有超過500人參加；步行活動於上午11時開始，CaringKind總裁兼執行長拉文(Jed Levine)表示，阿茲海默症是美國第六大疾病殺手，目前美國有超過500萬人受阿茲海默症困擾，紐約市約有25萬名患者，而且新冠疫情也導致照護人員負擔增加，「我們希望更多民眾獻出愛心，關注阿茲海默病人及家庭」。

「阿茲海默症關愛服務」10日在曼哈頓舉行步行籌款活動，包括百餘名華人在內的數百民眾參加。（記者和釗宇／攝影）

CaringKind華人外展經理石蔚靜表示，參加步行籌款活動的華人共有100多名，而且華社已為活動中籌得2萬多元善款，在各社區中名列前茅；「其實今年恢復步行活動很多人還是比較擔心疫情，今天天氣也不佳，原以為人不會很多，但有上千人來到這裡，熱情出乎我們的意料。」

石蔚靜說，現在華人的老齡化程度增加，因此有關失智症的教育十分重要。（記者和釗宇／攝影）

石蔚靜說，現在華人的老齡化程度增加，新冠疫情也給失智症家庭帶來更大挑戰，「失智症病人行為能力較弱，可能無法遵守戴口罩、居家隔離等防疫規定，而且如果在家呆久了，會加重病情；我們的幫助小組和義工也做了很多工作，很多照護者無法休息，也出現了人手短缺，照護工作還沒有恢復到疫情前的情形。」

「阿茲海默症關愛服務」10日在曼哈頓舉行步行籌款活動，包括百餘名華人在內的數百民眾參加。（記者和釗宇／攝影）

從事失智症照護社工三年多的李小姐表示，疫情期間，住在家裡的很多失智症老人在精神健康狀況糟糕，「如果有家人能夠照顧的話情況還好，但獨居老人就很孤獨；對於照顧者來說，須付出雙重壓力，因為還需要照顧自己的家庭，所以有很多人辭職，造成護理人員短缺。」