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慶376歲生日 法拉盛街坊節 上百人冒雨參加

記者張心／紐約報導
皇后區歷史協會執行主任傑森·恩投斯和專業歷史解說員王悅，為民眾科普法拉盛自1645年至今的發展軌跡。（記者張心／攝影）
皇后區歷史協會執行主任傑森·恩投斯和專業歷史解說員王悅，為民眾科普法拉盛自1645年至今的發展軌跡。（記者張心／攝影）

法拉盛發展中心攜手皇后區歷史協會、音樂教育社團和眾多小商家，10日舉辦「法拉盛街坊節」，慶祝法拉盛建鎮376周年，上百名市民冒雨參與。

皇后區歷史協會執行主任傑森·恩投斯和他所寫的歷史書籍。（記者張心／攝影）
皇后區歷史協會執行主任傑森·恩投斯和他所寫的歷史書籍。（記者張心／攝影）

法拉盛發展中心負責人傅鶴鳴表示，「我們一直在致力於提升法拉盛紀念日這個概念，因為這是個很有歷史的地方，五月花號登陸後的20年就建立了法拉盛，算是最早期的移民城鎮了。」

劉芳(左一)與其帶領的表演學生們。（記者張心／攝影）
劉芳(左一)與其帶領的表演學生們。（記者張心／攝影）

傅鶴鳴介紹，自1645年建鎮以來，法拉盛經歷了早期的歐洲移民，到近40年的亞裔移民，中西文化的碰撞融合而成了當前這個特別的存在，「法拉盛應該是海外華人最多的城鎮了，看到這裡經常舉辦春節、中秋節等活動，就希望未來多舉辦以法拉盛為主題的活動，因為我們需要加強對當地的認同感，幫助在地華人融入主流。」

參加街坊節攤位購物的民眾和商家。（記者張心／攝影）
參加街坊節攤位購物的民眾和商家。（記者張心／攝影）

除了為法拉盛慶生，傅鶴鳴表示，舉辦街坊節也是為了支持當地小商家，「這次報名了80個攤位，因為下雨來了一半，其實已經很不錯了，希望給民眾們傳達一種信號，就是生活逐漸恢復正常化了。」參與街坊節的商家攤位有衣服、首飾、貂皮、玩具、古玩、手表、棉花糖等。

參加街坊節攤位購物的民眾和商家。（記者張心／攝影）
參加街坊節攤位購物的民眾和商家。（記者張心／攝影）

街坊節還首次邀請到皇后區歷史協會執行主任傑森·恩投斯(Jason Antos)和專業歷史解說員王悅，共同為民眾科普法拉盛自1645年至今的發展軌跡；恩投斯說，「我對法拉盛非常感興趣，因為我的高中就是在附近的新鮮草原就讀的，經常來這裡的圖書館上自習，對法拉盛的風土人情很有體會。」

參加街坊節攤位購物的民眾和商家。（記者張心／攝影）
參加街坊節攤位購物的民眾和商家。（記者張心／攝影）

兩位華人音樂教育老師，畢業於波士頓巴克利音樂學院的劉嘉韻和紐約大學鋼琴、哥倫比亞大學音樂教育雙碩士的劉芳，分別帶領學生在場演奏。

皇后區歷史協會執行主任傑森·恩投斯和專業歷史解說員王悅展示法拉盛史料圖片。（記者...
皇后區歷史協會執行主任傑森·恩投斯和專業歷史解說員王悅展示法拉盛史料圖片。（記者張心／攝影）

法拉盛 教育 華人

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