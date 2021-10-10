MTA近兩年過橋費 至少減收5600萬元

大都會運輸署(MTA )在22個月期間至少少收了5600萬元過橋費，因為MTA紀錄下過往車輛的牌照，卻找不到車輛地址，無法寄出欠費帳單 。

紐約州 主計長狄納波利辦公室對MTA實行三年的電子收費系統進行審計，發現從2019年9月至2021年6月，多達600萬過往車輛的帳單寄不出去，致使數千萬元欠費不能收回。

其中3390萬元是因為MTA及其代理商與其他州的車輛監理部門沒有合作協議，無法獲取其他州的車輛註冊信息，尤其是臨時牌照的信息；有2180萬元收不回來是因為牌照缺失、太暗或是太亮；另有290萬元開不出帳單，是因電子收費系統的照片品質太差。

紐約州2016年底宣布，取消MTA系統七座橋樑和兩條隧道的人工收費站，數月後正式實施。

但電子收費系統存在弊端，近來也引起關注，MTA督察長今年9月指出，一名捷運員工累計欠費加罰款10萬元，他曾吹噓用模糊的車牌可躲避收費。有些車輛使用偽造的紙張車牌，這種現象在疫情爆發後尤為嚴重，紐約市警局曾展開打擊活動。

州主計長辦公室的分析認為，MTA因為開不出帳單的損失可能多達數億元；州主計長2018年曾估計，在MTA最早實行無人收費電子系統的哈德遜橋(Henry Hudson Bridge)，2013至2017年無法寄出的帳單就有240萬元。

MTA發言人說，96.7%的過橋欠費都能收回，寄不出帳單的比重，在MTA去年17億元收入中還不到2.5%，MTA的執法警察每天都能逮到逃避收費的車輛。

發言人說，MTA有多種收費執法措施，查處逃費的車輛5000餘部，追繳費用610萬元，對遮蓋和模糊牌照的車輛發出3萬1000多張傳票，現場逮捕76個偽造牌照的開車人，單今年就逮捕29人。

狄納波利對MTA的積極舉措表示欣慰，但對收不回來的數千萬元欠費感到痛心，說捷運系統正面臨財務危機，沒有理由不追回5000多萬元欠費。