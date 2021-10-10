我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

蔡英文雙十演說 提「4堅持」阻止現狀被片面改變

MTA近兩年過橋費 至少減收5600萬元

編譯孫梁╱綜合9日電

大都會運輸署(MTA)在22個月期間至少少收了5600萬元過橋費，因為MTA紀錄下過往車輛的牌照，卻找不到車輛地址，無法寄出欠費帳單

紐約州主計長狄納波利辦公室對MTA實行三年的電子收費系統進行審計，發現從2019年9月至2021年6月，多達600萬過往車輛的帳單寄不出去，致使數千萬元欠費不能收回。

其中3390萬元是因為MTA及其代理商與其他州的車輛監理部門沒有合作協議，無法獲取其他州的車輛註冊信息，尤其是臨時牌照的信息；有2180萬元收不回來是因為牌照缺失、太暗或是太亮；另有290萬元開不出帳單，是因電子收費系統的照片品質太差。

紐約州2016年底宣布，取消MTA系統七座橋樑和兩條隧道的人工收費站，數月後正式實施。

但電子收費系統存在弊端，近來也引起關注，MTA督察長今年9月指出，一名捷運員工累計欠費加罰款10萬元，他曾吹噓用模糊的車牌可躲避收費。有些車輛使用偽造的紙張車牌，這種現象在疫情爆發後尤為嚴重，紐約市警局曾展開打擊活動。

州主計長辦公室的分析認為，MTA因為開不出帳單的損失可能多達數億元；州主計長2018年曾估計，在MTA最早實行無人收費電子系統的哈德遜橋(Henry Hudson Bridge)，2013至2017年無法寄出的帳單就有240萬元。

MTA發言人說，96.7%的過橋欠費都能收回，寄不出帳單的比重，在MTA去年17億元收入中還不到2.5%，MTA的執法警察每天都能逮到逃避收費的車輛。

發言人說，MTA有多種收費執法措施，查處逃費的車輛5000餘部，追繳費用610萬元，對遮蓋和模糊牌照的車輛發出3萬1000多張傳票，現場逮捕76個偽造牌照的開車人，單今年就逮捕29人。

狄納波利對MTA的積極舉措表示欣慰，但對收不回來的數千萬元欠費感到痛心，說捷運系統正面臨財務危機，沒有理由不追回5000多萬元欠費。

MTA 帳單 紐約州

上一則

心武門楊龍飛 海外發揚中華武術

下一則

鐵鎚案兇嫌延期出庭 受害家屬求獲病史遭拒

延伸閱讀

MTA新招員工 須打完疫苗

MTA新招員工 須打完疫苗
紐約捷運一日遊 MTA AWAY方便又實惠

紐約捷運一日遊 MTA AWAY方便又實惠
MTA口罩令執法1周 16人挨罰

MTA口罩令執法1周 16人挨罰

亞女撕地鐵約會廣告 MTA：可蔑視不可破壞

亞女撕地鐵約會廣告 MTA：可蔑視不可破壞
布碌崙York地鐵站壅堵 民代促改善

布碌崙York地鐵站壅堵 民代促改善

熱門新聞

圖中這名女子在時報廣場早上高峰通勤，將另一名女子推向地鐵。(截圖自NYPD)

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

2021-10-04 21:15
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約華男陳屍公寓 情婦新墨西哥州被捕時攜武器反抗

2021-10-04 17:16
聯邦海關與邊境保護局本周在新州紐瓦克港口沒收從中國走私來美，總重量超過3700磅的紅薯，目的地均在法拉盛。(CBP提供)

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

2021-10-07 13:01
社群媒體上常有華人發布的有關殺豬盤的帖子。(社群媒體截圖)

殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬

2021-10-07 02:29
FDA已批准輝瑞和莫德納(Moderna)的第三劑新冠疫苗，提供給已接種兩種疫苗、但免疫力有缺陷的民眾；圖為紐約一位耆老在接種疫苗。(Getty Images)

新冠補強針 「別盲目搶接種」

2021-10-08 02:30
時報廣場站推女乘客入軌，非裔女嫌被控企圖謀殺。(市警提供)

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

2021-10-05 13:47

超人氣

更多 >
中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍
美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了
哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說
美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險

美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險
廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員

廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員