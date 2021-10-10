遊民皇后區地鐵站搶劫 華警趕往逮獲

劉警員(左)與輔警Liaqat日前逮補一名涉嫌搶劫的男性嫌犯。(取自NYPD Auxiliary推特)

一名男遊民日前在位於皇后區長島市 的法庭廣場(Court Square)地鐵站 內，涉嫌毆打並搶劫他人的錢包，逃出站台後，被一名華裔警員和輔警發現並逮補，以搶劫罪名移送法辦；紐約市警108分局、市捷運 局(NYC Transit)與輔警(NYPD Auxiliary)的推特9日轉發了這則消息，感謝兩人的出色行動。

根據警方消息，8日下午7時15分左右，市捷運局第20分局與108分局收到報案，一名39歲的男子稱，他在長島市的法庭廣場地鐵站內，遭到他人的攻擊；這名受害人稱，他與一名男子爆發口角，對方隨後向他臉上揮拳，令他倒地不起，施暴者從地上撿起他掉落的錢包，向不明方向逃竄。

接到報案後，市捷運局第20分局的劉警員(Officer Liu)與108分局的輔警Liaqat趕往現場調查，並在距離地鐵站只有三分鐘的44路(44 Drive)25-29號前發現嫌犯，受害人當場指證，兩人立即逮捕22歲的嫌犯德諾布雷加(Nasiar Denobrega)，找回了被搶走的錢包，並以搶劫罪名將其移送法辦。

根據警方公布的消息，德諾布雷加報住在曼哈頓西128街的一家遊民所內，案件尚在調查中，至截稿前，嫌犯並未過堂；警方表示，在嫌犯被捕後，急救人員將左眼腫脹的受害人送往皇后醫院接受治療，目前情況已經穩定。