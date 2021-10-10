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霍楚簽署繼承權新法 承認殉職華警劉文健女兒

記者顏潔恩╱紐約報導
州府通過法案，殉職華警劉文健與遺孀陳佩霞(右)的女兒劉安兒(左)可被視為劉文健的親生孩子。(本報檔案照)
州府通過法案，殉職華警劉文健與遺孀陳佩霞(右)的女兒劉安兒(左)可被視為劉文健的親生孩子。(本報檔案照)

殉職華警劉文健遺孀陳佩霞在其過世三年後，以丈夫冷凍精子人工受孕方式，生下女兒劉安兒(Angelina Liu)，但不被紐約州繼承法認可；由州參議員郭納德(Andrew Gounardes)及州眾議員白彼得(Peter Abbate)提出的法案，望解決該問題，數月前早已在州參眾兩會通過，州長霍楚(Kathy Hochul)9日終於簽署該案，正式在法律上承認劉安兒是有繼承權的血親子女。

劉文健2014年與搭檔拉莫斯(Rafael Ramos)在執勤中，遭反警殺手行刑式槍斃，引起全美關注，葬禮數萬人參與，兩警被視為紐約市警、乃至全美警界的英雄；劉文健犧牲時跟妻子新婚不久，在他出事後醫生在陳佩霞的同意下保存了他的精子，最終陳佩霞通過人工授精，誕下兩人的結晶劉安兒。

劉安兒奇蹟般的出生方式受到廣泛關注，在警界更是一大盛事，被喻為紐約市警的「幸運天使」；然而，根據紐約州之前的繼承法，劉安兒特殊的出生情況導致她在法律上不能視為是劉文健的親生女兒，即無法繼承其遺產、也無法申請與劉文健相關的聯邦社安福利。

為此郭納德、白彼得提出「安兒法」(Angelina's Law)，修訂紐約州老舊的遺產、權利和信託的相關法條，讓類似劉安兒這類情況的孩子，能在法律上被視為有繼承權的血親子女；該提案6月在州參眾兩會幾乎全票通過，就等待州長的簽署。

霍楚9日簽署此案後發表聲明，表示劉安兒和劉文健是個特殊案例，需要特殊處理，很自豪能幫助劉安兒獲得她應有的福利；她也希望該案的簽署，能讓劉文健的家人獲得一絲平靜，以最溫暖的方式懷緬他。

「劉文健家人承受著無法計算的損失，過時的紐約州法律給他們帶來更多的傷害」，郭納德說，很欣慰該法案糾正了錯誤，給劉文健家人帶來一點安慰，會永遠銘記他作出的巨大犧牲；白彼得說，感謝霍楚通過這項法案，劉安兒將記得她的父親給社區帶來的貢獻。

紐約州 霍楚 紐約市

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