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示威者騷擾MOCA員工 每日新聞譴責

記者金春香╱紐約報導
示威者每周三和周日會在MOCA館前抗議。（記者金春香╱攝影）
示威者每周三和周日會在MOCA館前抗議。（記者金春香╱攝影）

近月來美國華人博物館(MOCA)被多華埠組織和維權人士嗆聲抗議，稱MOCA以支持市府在華埠建監獄而換取千萬元經費，日前以華人職工會為首的反對組織，甚至追到館長姚南薰出席活動的林肯中心外繼續抗議；「每日新聞」(Daily News)編輯部在抗議轉天發表評論，稱示威者不應將市府撥款與監獄計畫任意掛鉤，他們不斷騷擾博物館工作人員和參觀者的行為不合理。

MOCA2019年獲得市府的3500萬元撥款，但一些反對者稱MOCA是通過與市府進行地下交易、出賣社區、支持監獄建案而獲得該撥款，反對者們近月來每周三和周日都會在MOCA前示威，指責MOCA與市府利益交換，要求其退還3500萬元。

MOCA在最新發布的事實清單中表示，博物館開館41年來，一直沒有永久館址，2015年開始他們向文化事務局申請撥款，希望獲得永久的家，市府最終批准了這筆撥款，卻也單方面將MOCA列為社區監獄建案獲得補償的機構名單上，給一部分人帶來錯誤印象；但實際上，MOCA一直站在堅決反對華埠社區監獄的立場。

華人職工會上周到姚南薰出席的「誰殺了陳果仁」紀錄片映後座談會現場，在林肯中心外派發「誰在殺害唐人街？」(Who is Killing Chinatown?)傳單，傳單上有姚南薰的漫畫頭像。

轉天「每日新聞」編輯部發表題為「不要招惹博物館：MOCA不應是反監獄示威者的目標」(Leave the museum alone: The Museum of Chinese in America is a terrible target for anti-jail protesters)評論。

評論指出，MOCA花了五年時間向文化事務局申請，終於在被大火破壞博物館收藏品後得到撥款，在中央街(Centre St.)建立永久館址，而不需要再每年支付60萬元的租金，「這是博物館的罪嗎？」

評論表示，興建社區監獄，是為早日結束雷克島監獄的惡劣現狀，監獄也需要鄰近法院和社區，示威者不應將撥款與監獄計畫任意掛鉤，博物館已經成了示威者的眼中釘，但騷擾博物館員工和參觀者的行為，實際上是把自己當成小丑。

監獄 博物館 華埠

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