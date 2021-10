示威者騷擾MOCA員工 每日新聞譴責

示威者每周三和周日會在MOCA館前抗議。(記者金春香╱攝影)

近月來美國華人博物館 (MOCA)被多華埠 組織和維權人士嗆聲抗議,稱MOCA以支持市府在華埠建監獄 而換取千萬元經費,日前以華人職工會為首的反對組織,甚至追到館長姚南薰出席活動的林肯中心外繼續抗議;「每日新聞」(Daily News)編輯部在抗議轉天發表評論,稱示威者不應將市府撥款與監獄計畫任意掛鉤,他們不斷騷擾博物館工作人員和參觀者的行為不合理。

MOCA2019年獲得市府的3500萬元撥款,但一些反對者稱MOCA是通過與市府進行地下交易、出賣社區、支持監獄建案而獲得該撥款,反對者們近月來每周三和周日都會在MOCA前示威,指責MOCA與市府利益交換,要求其退還3500萬元。

MOCA在最新發布的事實清單中表示,博物館開館41年來,一直沒有永久館址,2015年開始他們向文化事務局申請撥款,希望獲得永久的家,市府最終批准了這筆撥款,卻也單方面將MOCA列為社區監獄建案獲得補償的機構名單上,給一部分人帶來錯誤印象;但實際上,MOCA一直站在堅決反對華埠社區監獄的立場。

華人職工會上周到姚南薰出席的「誰殺了陳果仁」紀錄片映後座談會現場,在林肯中心外派發「誰在殺害唐人街?」(Who is Killing Chinatown?)傳單,傳單上有姚南薰的漫畫頭像。

轉天「每日新聞」編輯部發表題為「不要招惹博物館:MOCA不應是反監獄示威者的目標」(Leave the museum alone: The Museum of Chinese in America is a terrible target for anti-jail protesters)評論。

評論指出,MOCA花了五年時間向文化事務局申請,終於在被大火破壞博物館收藏品後得到撥款,在中央街(Centre St.)建立永久館址,而不需要再每年支付60萬元的租金,「這是博物館的罪嗎?」

評論表示,興建社區監獄,是為早日結束雷克島監獄的惡劣現狀,監獄也需要鄰近法院和社區,示威者不應將撥款與監獄計畫任意掛鉤,博物館已經成了示威者的眼中釘,但騷擾博物館員工和參觀者的行為,實際上是把自己當成小丑。