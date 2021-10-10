上海聯誼會新會長就任 背書黃敏儀

美國上海聯誼會9日舉辦第15屆就職典禮，新任會長應霞芬宣布背書市議員候選人黃敏儀。(記者牟蘭／攝影)

美國 上海聯誼會9日舉辦第15屆就職典禮，參與聯誼會30年的應霞芬任新會長，她承諾日後服務鄉親，為美中文化交流搭建平台；該會當日還宣布背書市議會第20選區民主黨市議員候選人黃敏儀(Sandra Ung)，認可她的工作經驗，期盼她能繼續為社區發聲。

第15屆美國上海聯誼會就職典禮，9日由美國上海同鄉會、美國上海聯誼會與美國上海總商會共同舉辦；就職典禮宣布，應霞芬任會長，吳愷任總顧問，紐約緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光、美國紹興同鄉會會長賞潔明、福建公所秘書長曾賢秋與溫州同鄉會榮譽會長兼總顧問黃根弟等任特邀顧問。

應霞芬表示，美國上海聯誼會於1990年成立，她於翌年加入聯誼會，至今已任職30年；她感謝同儕的認可，並表示，將秉承聯誼會的傳統，為美中文化交流搭建平台，繼續服務海外的同胞。

紐約市 的11月普選在即，應霞芬代表美國上海聯誼會背書民主黨市議員候選人黃敏儀，感謝她過去為社區做出的貢獻；她說，黃敏儀畢業於名校，且多年服務社區，能夠勝任市議員的工作，期盼她日後為社區發聲。

黃敏儀感謝美國上海聯誼會的背書，她表示，若當選，將為社區，尤其是長者爭取更多資源，建立一站式服務中心等，服務社區；她的競選辦公室提醒，今年普選為11月2日，提前投票 時間為10月23日至31日，呼籲民眾積極投票。

市議員顧雅明與美國亞裔維權大聯盟總召集人陳善莊等均參加當天的會議表示支持。