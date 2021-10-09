陳秋貴父子建雕像緬懷皇后區前區長舒曼

孟昭文(右四)、史塔文斯基(右三)、劉醇逸(左四)等出席揭幕儀式緬懷皇后區前區長舒曼。（記者張心／攝影）

為紀念去年過世的前皇后區 區長舒曼(Claire Shulman)，協和鋁門窗(Crystal Window & Door System)集團創辦人兼主席陳秋貴(Thomas Chen)和董事長陳茂記(Steve Chen)，耗時近兩年打造舒曼的六英尺高青銅雕像，日前揭幕，緬懷舒曼對該企業及紐約華商的無私幫助。

舒曼生前與陳秋貴(左)的合影。（協和鋁門窗集團提供）

「她的人格就如同藝術品一般，在我開創協和鋁門窗的過程中，每一步都給予我溫暖的幫助。」陳秋貴表示，舒曼非常支持華人企業家在美國的發展，從他在皇后區選址建立協和鋁門窗公司時起，舒曼就施以援手，幫他避免很多移民企業家常遭遇的挫折，並且在之後鼓勵他參加高管商務培訓課程，聘請信譽良好的服務提供商和供應商，使自己的公司得以蓬勃發展到今天。

（影音來源：記者張心）

「在舒曼去世的前兩周，我們把剛做好的樣品拿給她看，老人家當時非常開心，說一定要來參加揭幕式，結果沒想到後來事態的發展出乎所有人的意料。」陳秋貴表示，打造雕像的初衷是希望紀念在他的奮鬥路上曾伸出援手的朋友們，舒曼作為他的導師和朋友，是他第一個建雕塑紀念的人，「她走後我們全家都十分懷念，決定將這座雕像放置在自己集團的公園，為一樣思念她的朋友們提供一個憑吊的場所。」

舒曼(右二)生前與陳秋貴(左一)和陳茂記(右一)的合影。（協和鋁門窗集團提供）

陳秋貴介紹，此尊青銅雕像由台灣 藝術家張郁田打造，全程在台灣製作，近期抵達紐約，將在位於皇后區白石鎮的協和鋁門窗總部出展至10月22日，之後永久放置在公司位於紐約上州 達切斯郡(Dutchess County)的水晶公園(Crystal Park)，歡迎同樣思念舒曼的朋友和市民們前往參觀。

國會眾議員孟昭文、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、州參議員劉醇逸等出席揭幕儀式。孟昭文表示，「這尊雕像讓我們感覺到，舒曼一直還和我們在一起，我們會永遠的懷念她。」