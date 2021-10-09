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日落公園火災家庭 募款求助

記者顏潔恩／紐約報導
案發地5日仍傳出一股焦味，樓內殘留的物品如床墊、櫃子都移到了前院。(記者顏潔恩/攝影)
案發地5日仍傳出一股焦味，樓內殘留的物品如床墊、櫃子都移到了前院。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園一棟華人擁有的三層公寓日前突發火災，16人遭不同程度受傷，其中包括四歲孩童在內的六人傷勢嚴重；火災給三個家庭帶來影響，災戶目前在募款網站GoFundMe發起眾籌，希望善心人士能幫助度過難關。

火災發生於1日晚11時20分左右，疑房間插座接點鬆脫，導致日落公園45街535號一間住宅公寓起火；火勢造成16名住客受到不同程度的傷害，其中四歲孩童、五名成人等傷勢最為嚴重，至今仍在醫院治療。

消息指出，屋主是居住在地下室的華人，樓上的租戶均為墨西哥裔，消防員未告知後續會處理到什麼時候，建議住戶暫時找其他住所居住一陣子；直至5日，案發地仍傳出一股焦味，樓內殘留的物品如床墊、櫃子都移到了前院。

此次火災波及三戶家庭，他們的大部分物品都被大火燒毀，連基本的生活用品都沒有；受害者發起募款，希望善心人士能伸出援手，他們的目標是籌集1萬元，分發大家支付暫時房屋費用、購買食物、衣服、醫療用品等。

有意捐款的民眾，可登錄www.gofundme.com/f/530-45th-st-families-need-help-due-to-fire。

火勢燒毀住屋的玻璃窗。（記者顏潔恩╱攝影)
火勢燒毀住屋的玻璃窗。（記者顏潔恩╱攝影)
日落公寓一棟華人擁有的公寓日前發生火災。(記者顏潔恩/攝影)
日落公寓一棟華人擁有的公寓日前發生火災。(記者顏潔恩/攝影)

日落公園 華人 布碌崙

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