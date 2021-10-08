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紐約客談／殺豬盤套路簡單 受害人卻前仆後繼

紐約客談

名為「殺豬盤」的騙術近幾年在海外華人社區愈演愈烈，眾多受害人感情、錢財遭受巨大損失，在了解著一個個詐騙故事後，不少人都不解，為何如此簡單的套路，能讓成千上萬人前仆後繼地上當。

「殺豬盤」取名就十分具侮辱性，也暗示著騙術從根本上的低級，幾乎所有受害者從未與騙徒見過面，視頻對話都沒有；僅憑一兩個月聊天，就心甘情願送出幾十萬甚至幾百萬元的存款，著實讓人難以置信。

其實「殺豬盤」採取的是「全球撒網，重點撈魚」的策略，專門尋找那些內心寂寞、渴望愛情的大齡女性下手；通過網絡將騙子包裝成成功人士，從事高尚的工作，享受奢華的生活，以此贏得女性的好感。

據那些落網的騙子描述，他們會接受統一的培訓，甚至細節到個人星座、居住地點有哪些可口的小吃，曾被爆光的部分「殺豬盤」劇本，就多達80多頁，包括包裝、聊天、不同人群內心分析等內容；劇本也會隨著時代背景更新，例如近期被騙的都是以為將錢投入了數字貨幣市場，而過去一年數字貨幣確實受到不少投資者的青睞。

「殺豬盤」會通過聊天先了解受害人的經濟實力，再一點一點地將其存款剝削乾淨，遇到難得「有實力」的下手對象，甚至不惜血本先百般討好，曾有受害人收到過騙徒贈送的高達8萬元的名牌包，但相比受害者最後的損失，實在是九牛一毛。

在嘲笑那些不幸上當的受害人為何會輕信一個連面都沒見過的人的同時，人們不妨先慶幸自己通過這些案例，提前給自己敲了警鐘，這樣一來，當一段網路牽線的愛情擺在自己面前的時候，不至於被對方的甜言蜜語沖昏了頭腦，能守住自己的錢包。

紐約客談，每周二至周六見報。

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