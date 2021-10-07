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長島北岸醫院員工接種率達100%

記者牟蘭／紐約報導
長島北岸醫院日前宣布，因拒絕接種新冠疫苗，該院旗下1400名員工已被解雇，在職員工已全部完成接種。（取自長島北岸醫院官網）
長島北岸醫院日前宣布，因拒絕接種新冠疫苗，該院旗下1400名員工已被解雇，在職員工已全部完成接種。（取自長島北岸醫院官網）

紐約州最大的醫療機構長島北岸醫院(Northwell Health Hospital)日前宣布，該院解雇旗下2%、1400名因拒絕接種新冠疫苗的員工後，其餘員工已全部完成接種，接種率達到100%。

州府要求州內所有醫護人員和養老院等長期照護場所人員須在9月27日前至少完成一針疫苗接種疫苗，沒有定期檢測與宗教豁免選項，院方有權在9月28日後以此開除拒絕接種疫苗者，這些工作職缺可被已接種的外籍人員取代。

根據州衛生廳的數據，超過65萬名相關工作人員在截至日前完成至少一針疫苗的接種，全州87%的醫護人員已在9月29日前完成兩劑疫苗的接種；數據顯示，紐約州只有少部分醫院的工作人員因未接種疫苗被解雇，不會出現醫護人員短缺的問題。

長島北岸醫院日前宣布，該院超過7萬6000名員工已完成接種，但也證實有1400人因拒打疫苗被院方解雇，「醫院將繼續提供卓越地護理，我們的所有設施與服務將繼續開放」。

要求強制接種的要求宣布後，引起部分長島北岸醫院醫護人員的反對；在該院下屬機構史泰登島大學醫院工作的註冊護士特林奇諾(John Trinchino)上周因沒有接種疫苗，被院方解雇，他指，自己在疫情初期染疫，身體已有對抗病毒的抗體，「這(解雇不接種疫苗員工的規定)只會讓患者得到的治療日益變差」。

長島北岸醫院的發言人坎普(Joe Kemp)表示，院方不願因未接種疫苗失去任何員工，所有被解雇的員工，有機會在30天內接受復職面試；不過，他也指出，醫院正在公開招聘所有空缺職位，「我們的目標是鼓勵所有人接種疫苗，而不是終止民眾治療」。

在開除1400名拒絕接種新冠疫苗的員工後，長島北岸醫院系統的員工接種率達到了10...
在開除1400名拒絕接種新冠疫苗的員工後，長島北岸醫院系統的員工接種率達到了100%。(Getty Images)

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