教育局不公布學生出勤數 挨批

崔馬克指出，教室內桌椅間3呎距離教師都難以從中穿行。（公聽會截圖）

市議會教育委員會6日舉行公聽會，主席崔馬克(Mark Treyger)介紹兩項提案，分別要求教育局 每周提交全市公校 學生出勤數字、疫苗接種、病毒檢測 和隔離數字，以及每周提交各校接種者中出現突破性感染的信息報告；公聽會上，崔馬克和教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)都對公校仍未能提供開學至今的學生出勤數字提出批評。

崔馬克表示，由於疫情期間公校系統學生數量減少，因此具體出勤數字比出勤率更能展現整體學生的返校情況，只有獲知總體學生數量、有多少學生已經接種、多少學生和教職員工因校內出現病例而需要隔離，以及多少家長同意孩童參與校內病毒檢測等信息，才能確保教育局提供更具針對性的服務，以及隨時應變。

在5日州參議會紐約市教育委員會公聽會和6日市議會教育委員會公聽會上，教育局人員都表示暫時無法提供學生出勤數字，由於目前各校學生名單仍然不定，該數字要等到至少本月底才能統計出爐，10月31日市教育局向州府提交入讀學生數字的截止日期。

穆格魯稱，教育局此舉是在有意隱瞞學生出勤數字，「他們有每天的學生出勤數字，他們知道多少學生沒出現在課堂。」

崔馬克也表示，這種信息缺失會進一步降低家長對公校系統的信心，「這些數字應該是最基本的，公布學生數字不應有任何爭議。」

提案還要求教育局在目前提供因出現病例部分或全部關閉、以及每周病毒檢測陽性比率的基礎上，提供具體多少學生和員工需要隔離，每所學校學生的疫苗接種率，以及各校同意孩童參與病毒檢測的家庭數字。

不過根據市教育局首席副總監科尼爾斯(Donald Conyers)6日提供的數據，目前僅有19萬2705名學生提交了病毒檢測同意書，該數字僅占公校內可接受檢測總學生數量的35%；崔馬克表示，這一數字無法讓人心安。

此外，崔馬克用圖片指出，教育局在布置教室內學生桌椅時，所保持的三呎社交距離，實際上難以執行，教師都無法從過道間穿行，公校擁擠等情況給防疫帶來很多難題。