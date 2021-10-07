關懷亞裔兒童心理健康 8日專家線上開講

亞裔兒童在歷經疫情、反亞裔仇恨犯罪後，面臨不小心理壓力。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市公校已於日前開學，在歷經新冠肺炎疫情 、反亞裔 仇恨犯罪後，不少亞裔學生對上實體課產生焦慮；亞美聯盟(Asian American Federation)訂於10月8日(周五)舉行線上講座，教導父母應如何關心並增進孩子的心理健康 狀態，有興趣者可上網報名。

市教育局在去年夏天疫情和緩後，提供學生線上線下的混合式教學選擇，而根據統計，有多達70%的亞裔家長由於擔心學生遭到反亞裔歧視或感染新冠，選擇讓孩子待在家裡上網課。

另外還有統計發現，亞裔社區在疫情期間，為所有族裔裡失業率增幅最高的族裔，也讓亞裔學生和家庭在過去一年多以來，承受巨大的經濟和心理壓力。

為了解決亞裔兒童在返校後面臨的各方壓力，亞美聯盟將於10月8日中午12時至下午1時，在線上舉辦「包容返校：亞裔兒童的心理健康需求」講座(Towards An Inclusive Reopening: The Mental Health Needs of Asian Children)，邀請多名專家，包括社會工作者、臨床心理學家、心理健康顧問等，與家長討論反亞裔仇恨犯罪，以及疫情相關壓力，對亞裔兒童和其家庭的心理健康影響。

會上也將提供目前亞裔社區的非營利機構，將可如何為學生和家庭帶來協助；同時也將探討教育機構以及政府，可以如何協助亞裔兒童保持心理健康。

參加者需於會前在線上免費註冊，網址為https://is.gd/pcZtyc。