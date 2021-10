關懷亞裔兒童心理健康 8日專家線上開講

亞裔兒童在歷經疫情、反亞裔仇恨犯罪後,面臨不小心理壓力。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市公校已於日前開學,在歷經新冠肺炎疫情 、反亞裔 仇恨犯罪後,不少亞裔學生對上實體課產生焦慮;亞美聯盟(Asian American Federation)訂於10月8日(周五)舉行線上講座,教導父母應如何關心並增進孩子的心理健康 狀態,有興趣者可上網報名。

市教育局在去年夏天疫情和緩後,提供學生線上線下的混合式教學選擇,而根據統計,有多達70%的亞裔家長由於擔心學生遭到反亞裔歧視或感染新冠,選擇讓孩子待在家裡上網課。

另外還有統計發現,亞裔社區在疫情期間,為所有族裔裡失業率增幅最高的族裔,也讓亞裔學生和家庭在過去一年多以來,承受巨大的經濟和心理壓力。

為了解決亞裔兒童在返校後面臨的各方壓力,亞美聯盟將於10月8日中午12時至下午1時,在線上舉辦「包容返校:亞裔兒童的心理健康需求」講座(Towards An Inclusive Reopening: The Mental Health Needs of Asian Children),邀請多名專家,包括社會工作者、臨床心理學家、心理健康顧問等,與家長討論反亞裔仇恨犯罪,以及疫情相關壓力,對亞裔兒童和其家庭的心理健康影響。

會上也將提供目前亞裔社區的非營利機構,將可如何為學生和家庭帶來協助;同時也將探討教育機構以及政府,可以如何協助亞裔兒童保持心理健康。

參加者需於會前在線上免費註冊,網址為https://is.gd/pcZtyc。