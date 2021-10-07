紐約長老會下城醫院3場活動 免費施打流感疫苗

下城醫院宣布將於8日起分別舉辦三場活動，為社區民眾免費接種流感疫苗。(主辦方提供)

紐約 長老會下城醫院「福安康寧」華人 社區保健計畫，6日在曼哈頓華埠紐約中華公所召開記者會，宣布8日(周五)起分別舉辦三場活動，為社區民眾免費接種流感疫苗 ，歡迎民眾預約接種。

該計畫表示，隨著天氣轉涼，流感季也即將來臨，而年長者和慢性病患者更容易患上流感，罹患流感可能引發其他併發症，嚴重的甚至可能導致死亡，由於新冠疫情仍籠罩紐約，民眾還需格外注意自己的健康。

為了增進民眾健康，下城醫院「福安康寧」華人社區保健計畫與中美醫師社區服務基金會，將分別舉辦三場免費流感疫苗注射活動，時間與地點分別為：8日早9時30分至中午12時30分，在格蘭街168號的人瑞中心；19日(周二)早9時30分至下午1時30分，在勿街62號中華公所大禮堂；21日(周四)早9時30分至中午12時30分，在金街(Gold St.)100號的麥迪臣社區中心耆英會。

接種者須滿18歲，不需要有醫療保險；如果過去接種流感疫苗有不良反應，曾患有格林－巴利綜合症(Guillain-Barré syndrome，GBS)，在接種前48小時有發燒或不舒服，對雞蛋、汞基防腐劑、乳膠過敏，接受骨髓或幹細胞移植者，或是孩童及孕婦等，建議先詢問家庭醫生。

名額有限，需預約登記，民眾可致電(212)312-5740；接種當天則需攜帶有照片的身分證件，以確認年齡。