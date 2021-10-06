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中華公所10/13起 為民眾施打補強針

記者顏嘉瑩／紐約報導
中華公所5日宣布，將於13日起為民眾接種輝瑞疫苗補強針。(記者顏嘉瑩/攝影)
中華公所5日宣布，將於13日起為民眾接種輝瑞疫苗補強針。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市於上月開始為特定民眾接種新冠疫苗補強針，中華公所5日宣布，將於13日(周三)起為民眾接種輝瑞補強針，並於即日起至8日(周五)開放65歲以上長者、慢性病患者以及第一線工作者前往預約；主辦方表示，由於補強針的劑量和第一、二劑完全相同，未接種過新冠疫苗者也可預約接種。

中華公所此次獲得州、市府提供共2200劑疫苗，由瑞康綜合診所及樂民西藥房提供醫療人員協助，將在13、14(周四)、20(周三)、21(周四)，和23日(周六)，為民眾注射輝瑞第三針。

中華公所主席于金山表示，在聯邦政府宣布開放施打輝瑞補強針後，中華公所積極與州、市府聯絡，爭取到2200劑疫苗，並有華裔醫療人員提供協助，不會有語言障礙等問題，且接種補強針後兩周即可達到近100%的保護力，對年長者來說是好消息。

瑞康綜合診所負責人陳帥醫師強調疫苗的安全，表示民眾接種補強針後，反應大致與第二針類似，將會有疲累、全身痠痛、低燒、頭痛等症狀，只要吃止痛退燒藥、多喝水休息即可；他也強調，若民眾再打針前就有感冒、不舒服症狀，建議不要接種。

樂民藥房藥師趙曉芬說，由於輝瑞第一、二劑，和補強針的劑量等都相同，當天除了要打第三針的民眾，未接種第一或第二針者也可預約接種；若民眾在近日接種完流感疫苗，則建議等待14天後再打新冠疫苗，或是流感與新冠疫苗安排在同一天接種。

中華公所表示，欲接種補強針的民眾，需接種兩劑輝瑞疫苗超過六個月者，即在今年4月22日前接種完成；另中華公所僅開放65歲以上、有慢性病，或第一線工作人員，包括護理員、餐館工人等接種。

預約時間為即日至8日上午10時至中午12時、下午1時至4時，帶白色疫苗卡、有效ID，到勿街(Mott St.)62號中華公所預約，有無醫保皆可。

接種地點在中華公所大禮堂，13、14和21日是為個別登記的民眾打疫苗；20、23日則是提供團體登記者打疫苗。

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