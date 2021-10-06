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紐約客談／資優班招生 留待下任市長

紐約客談

市長白思豪9月底稱有關資優班的新發展計畫會在月底公布，然而如今這一截止日期已經過去，市府方面仍沒有任何說辭，眼看每年1月舉行資優班入學考試的日子就快到來，市府是否又會像今年年初一樣臨時通知取消通過入學考試錄取名額的方式，改以抽籤和教師推薦，令家長錯愕。

全市公校約有80個資優班項目，四歲幼童通過考試選拔入讀，但錄取的非洲裔、西語裔學生遠少於亞裔及白人學生，根據往年數據，入讀亞裔占43%，白人學生占36%，西語裔和非洲裔僅占14%，市府為達到學生族裔多元化，發動改革。

教育局今年年初宣布抽籤錄取方式，有意願讓子女入讀資優班的家長，先向學校表達意願，教師對這些學生進行問卷調查後，決定其是否有資格進入抽籤環節；而今年的錄取結果，與往年相比分布的也確實更加平均。

但今年的錄取方式只是暫定，且也遭到很多家庭反對，市府和教育局仍需發布錄取計畫，但之前數月，由於教育局忙於準備公校重開，未就該問題吸取廣大家長的意見反饋，如今眼看下一年資優班考試日期臨近，紐約市是否會再次摒棄考試，未有定數。

雖然教育總監波特稱，從現在開始徵集家長意見，並不晚，言下之意就是希望白思豪能在結束任期前定下之後的錄取方式，但從實際操作層面來看，難度不小。

州參議員劉醇逸直接放話，希望下任市長上台後再對資優班錄取方式如何改革作出決定，民主黨和共和黨市長候選人都是特殊高中入學考試和資優班錄取考試的支持者，相信亞裔家長屆時能心安。

紐約客談，每周二至周六見報。

資優班 教育局 亞裔

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