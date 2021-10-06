劉醇逸再批資優班錄取方式、不提供網課

州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸再對市教育局總監波特就不提供網課選項、在資優班錄取方式問題上未能保證家長的意見參與等發問。（公聽會視頻截圖）

州參議會5日舉行公聽會，討論州內學區如何使用紐約州2022財年教育預算 和「美國救援法案」(American Rescue Plan)提供的教育相關補助；州參議會紐約市 教育委員會主席劉醇逸再對紐約市教育局 總監波特(Meisha Porter)就不提供網課選項、在資優班錄取方式問題上未能保證家長的意見參與等發問。

劉醇逸表示，州議會通過2022財年預算案，為州內學校的預算撥款大大增加，2022、2023和2024財年每年都有16億元撥款，與往年相比有顯著增加，再加上「美國救援法案」的教育相關補助金，都致力於幫助在疫情中遭重創的教育體系快速恢復，為學生提供全面教育資源的同時，也提供健全的心理輔導，要求各學區提供詳盡預算資金使用計畫。

近月來一直要求紐約市公校提供網課選項的劉醇逸，日前也提案，要求州內人口在100萬以上的城市若位於聯邦疾病防治中心(CDC)畫定的新冠疫情高風險區內，公校須提供網課選項，紐約市屬於高風險區；然而紐約市公校自暑期以來一直以全面重開學校為目標，只為一部分有特殊要求的學生提供遠程教學，而拒絕提供與上一學年一樣的網課選項。

公校開學至今，接連有學校因校內出現新冠病例而關閉，劉醇逸5日再次發問，波特表示，雖然目前未提供網課，但教育局已經確保所有學校做好隨時轉成網課的準備，如設置好「谷歌課堂」(Google Classroom)；教育局也使用預算撥款購置更多空氣過濾器和學生所需的電子設備。

對於資優班錄取問題，市長白思豪(Bill de Blasio)早在2月就承諾會採納家長的意見，但劉醇逸指出市府和教育局至今未能保證廣大家長的意見參與，而白思豪不久前則稱會在近期出台新方案；劉醇逸表示市府不應該在如此短的時間內倉促做出任何錄取方式改變，最好將這一問題留給下任市長處理。

波特則表示，教育局近月來一直忙於準備公校重開，但現在開始徵集家長有關資優班錄取方式的意見還不晚。