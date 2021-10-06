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強制接種 法官拒頒禁制令

編譯孫梁／綜合5日電
部分拒絕接種新冠疫苗的教師連同支持者日前舉行遊行示威，反對政府的強制接種令；有示威者還破壞了一個新冠病毒檢測點。(Getty Images)
部分拒絕接種新冠疫苗的教師連同支持者日前舉行遊行示威，反對政府的強制接種令；有示威者還破壞了一個新冠病毒檢測點。(Getty Images)

紐約南區聯邦法院法官5日駁回一批教育工作者以宗教信仰為由拒打疫苗的提控，拒絕對紐約市公立學校的強制接種規定發布臨時禁制令；法官裁道：「原告要求臨時禁制令，但沒有提供充分的理由，禁制令將嚴重損害紐約市學校和學生的利益」。

教育局證實，截止5日，已有3000名沒打疫苗的教師停薪下崗，全市啟用了7000名備用教師。白思豪市長表示，下崗教師只要接種疫苗，就可重新上崗。

部分下崗教師表示，他們反對的不是疫苗，而是強制接種令，他們上周提控，要求聯邦最高法院下令封殺。

有教育工作者控告說，他們因虔誠信教而避打任何疫苗，強制接種令違背了憲法的自由與平等保護規定，要求聯邦法官發布臨時禁制令。

隨著強制接種令開始全面執行，拒打疫苗的教師被禁止上崗。全市已有96%的教師打了疫苗，校長的接種率為99%，教育系統的全職人員是95%。

有20年教齡的布碌崙一名女教師說，強制接種令面臨許多官司，他們的控告是其中之一，「對簿公堂是我們的最後手段，希望最終一直打到最高法院，由高院聽審。」一名有11年教齡的布朗士區教師表示，許多人以健康藉口不打疫苗似乎不被接受，希望她的宗教信仰理由能被接受。

紐約市對教育系統的教職員規定了強制接種令，最後期限為10月4日，要求全系統14萬8000名員工遵守。白思豪市長1日最後一次警告，不打疫苗者將被停薪下崗，本周起不得到校上班，缺席者由替補教師取代。

紐約市公立學校今年取消了遠程教學，上一學年的大部分時間是維持部分開放，有一部分學生為遠程上課。

紐約市公校的強制接種令允許以健康和宗教為由不打疫苗，但對不打者沒有可做病毒檢測的選擇。強制接種令原定上周執行，因聯邦上訴法院發布臨時禁令而推遲，但臨時禁令三天後被推翻。

紐約市 疫苗 教育局

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