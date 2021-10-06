茂比利街70號重建 市府投資增至1.7億

白思豪宣布，市府重建茂比利街70號大樓的投資將增至1億7000萬元，並將在保留原建築外墻的前提下加蓋兩層。（記者和釗宇／攝影）

華埠 歷史文化地標茂比利街(Mulberry St.)70號大樓去年初遭大火燒毀，市府去年承諾投資 8000萬元重建；市長白思豪 (Bill de Blasio)5日宣布，市府重建大樓的投資將翻倍，增至1億7000萬元，並將在保留原建築外墻的前提下加蓋兩層，總面積將超過6萬8000平方呎，預計2027年完工。

白思豪說，茂比利街70號是華埠社區數代人的活動場所，擁有百年歷史，不僅是多個社區組織的活動地點，也是美國華人博物館(MOCA)的館藏儲存地，「去年的大火讓人感到痛心；疫情讓華埠社區受傷嚴重，而且針對亞裔的種族歧視也讓華埠社區雪上加霜，我們需要加速華埠的疫後恢復，社區應該得到更多；這筆投資將能讓大樓保留有歷史意義的外墻，還能增加兩層樓。」

根據市府規畫，重建後的茂比利街70號大樓將擁有超過5萬平方呎的室內空間，所有火災前的住戶都客回歸，大樓還將新增一個多功能間，可用作禮堂和健身房，為社區提供娛樂場所；大樓也將擁有超過6500平方呎的額外辦公空間，所有之前的社區組織都將回歸，大樓還將加裝電梯等無障礙設施。

市府此前對茂比利街70號大樓的重建計畫廣泛徵詢社區意見，並由大樓住戶、民選官員和第三社區委員會人員組成大樓修復顧問委員會，由該委員會外聘專家評估大樓的外墻情況並徵集維修意見；工程預計2027年完工，更多信息可登錄網站nyc.gov/70mulberry查看。

市議員陳倩雯感謝市府對茂比利街70號大樓重建的支持並聆聽社區需求，稱讚白思豪為重建項目追加投資，「大樓規模增加將擴大社區的娛樂空間，這也是華埠首次擁有無障礙禮堂，我們期待華埠和茂比利街70號的明天更加光明。」

中華公所主席于金山表示，市府的重建計畫基本符合中華公所的要求，即保留外墻、讓原社區組織盡快回歸以及最大化利用空間，同時也增加了無障礙禮堂；但他表示，中華公所此前提出在原址上方加蓋12層，但市府只加蓋兩層，未必能滿足華埠的可負擔住宅需求。

于金山表示，華埠近年來人口流失嚴重，皆因可負擔住宅資源太少，「我們希望加蓋12層，就是希望增加更多老人住宅或低收入住宅，而且這方面資金也可以向聯邦政府申請；我們感謝市長對大樓追加投資，不過現在距離新市長上任僅剩幾個月時間，我們會和新市長繼續爭取。」