7、8大道改道社區會議 華人鬧場

市交通局5日舉行7、8大道改單行道計畫的最後一場社區說明會。(記者顏潔恩/攝影)

市交通局(DOT)針對布碌崙日落公園 7、8大道 改單行道計畫的最後一場社區說明會，5日傍晚在布祿崙華人 協會老人中心舉行；因當局呈現的內容重複，大批華人反對者先是轉身背對、再起身抗議數分鐘，多次打斷會議進行，以此宣洩不滿。

當局此前已分別向布碌崙第十、第12社區委員會說明內容，此次與轄管日落公園的第七社區委員會的會議，在線上線下同時進行；因當局講解的內容重複、未根據之前聆聽的民意而作出任何變動，大批華人反對者提出強烈不滿，雙方僵持數分鐘後才終於讓當局專員說話。

可不到十分鐘，反對者對安全管理高級專員史魯德(Ben Schwed)一成不變的講解內容越感氣憤，紛紛將椅子向後轉背講台；示威者接著站起身不停高喊「同樣的廢話(Same Bullshit)」，並將標語拿到專員跟前，表示是時候當局聆聽民眾的意見，而不是自身一直說個不停。

會議被迫中斷，第七社區會給反對者五分鐘時間抗議，反對者也表現配合，時間一到坐回位置上。

華協會會長麥保羅表示，當局之前到老人中心訪問，詢問長者在街上遇到的問題，但當時他們並不知道當局背後的意圖；當局多次強調已完成社區調查，但一方面新冠疫情改變局勢，當局有義務再回到社區重新展開調查。

親子互助會會長黃妮可表示，人行道因被無證攤車占據空間，造成路人經常走到路上行走；當局應先解決這個問題，再考慮加建單車道，否則只會給路人帶來危險。

一名居住在8大道交56街的居民表示，每次回家要至少花30分鐘到一小時找車位，有時甚至只能將車停到4大道，他也說造成8大道交通壅堵的部分原因是因為大家都在找車位，不停在開車繞圈；當局若拿掉近200個停車位，只會讓當地居民日後找車位更艱難，「這對當地居民來說不公平。」