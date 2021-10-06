班森賀華商 反映水災後困境

班森賀華人服務中心多名義工5日與寇頓、62分局警走訪Bay Parkway商業區。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人 服務中心多名義工、州眾議員寇頓(William Colton)以及市警62分局的社區協調警員，5日走訪當地商業區，了解華裔 商家近期面臨的問題；不少店家表示，上月初受到颶風艾妲(Ida)影響，大雨導致地下室淹水，造成大批貨物、設備毀壞，在新冠疫情 當前難上加難，希望市府能提供支援。

Bay Parkway商業街新城超市業者譚先生表示，颶風後隔天到店鋪查看，沒想到造成地下室積水達六吋，許多食品毀壞，只能全部丟掉；自那天後店裡的電話也斷了線，叫了通訊公司來處理仍未解決，影響營業。

譚先生也向警員投訴常有竊賊偷東西，近期一名疑有精神障礙的華男定期來到超市裡偷東西，被員工發現制止後還凶狠地打人。

警員Alan Walpin和Michael Nesterwitz表示，其實在遠處看到竊賊的身影時，業者就已經可以報警，無需等到對方真的動手；警方會依據竊賊的狀態，將他拘捕或送去治療精神疾病。

好兒女茶餐廳業者康先生說，多年來未遇過這麼嚴重的水災，保險公司雖有視察，但因不符合條件而拒賠；他表示積水淹到小腿處，很多貨物、冰箱等設施壞掉，損失約2萬元，疫情導致生意還未完全復甦，這簡直是雪上加霜。

很多華裔業者因不諳英文，也不曉得如何向政府請求援助，希望能提供更人性化的服務；加上現在病毒仍在肆虐，希望能提供更多援助計畫。

華人服務中心負責人羅添福表示，此次出行最主要是聽取商家的心聲，接著與寇頓辦公室舉行會議，探討解決問題的方法；很多商家抱怨社區治安，例如街邊路人喝酒喧嘩、青少年進店騷擾客人等，都建議立即報警，讓警員到場處置。