涉電信欺詐 警佐工會總部及主席私宅遭FBI搜查

FBI調查貪腐案，突擊搜查市警佐工會總部及主席穆林斯私宅。(取自市警佐工會推特)

聯邦調查局(FBI )5日突擊搜查了市警佐工會(Sergeants Benevolent Association)及主席穆林斯(Ed Mullins)位於長島 的私人住宅，以調查潛在的電信欺詐；穆林斯近年來以大膽直言著稱，曾因其煽動性的推文和強硬的態度多次與市府官員發生衝突。

FBI發言人菲利(Martin Feely)表示，探員們「正在執行與一些案件相關的調查」，除了工會在曼哈頓的總部外，還搜查了穆林斯在長島納蘇郡華盛頓港的家。

據悉，該工會代表約1萬3000名在職和退休警員，控制著2億6400萬元的退休基金。

去年在佛洛伊德被暴警致死後的示威浪潮中，穆林斯曾在推特上公開了一份市警內部文件，內容涉及在示威中被捕的市長白思豪 (Bill de Blasio)之女琪亞拉(Chiara de Blasio)。

穆林斯的律師否認穆林斯違反了部門的指導方針，稱逮捕文件上有關琪亞拉的個人身分信息，比如她的出生日期和地址，此前就已在網上公開；穆林斯還起訴了市警，聲稱「他們試圖通過拷問來讓自己閉嘴。」

當白思豪被問及當日的突襲行動時表示，他沒有足夠的信息發表置評；「我認為他的聲音很有爭議，但因為我不知道發生了什麼，也不知道具體細節，只聽說FBI進行了突擊檢查；至於這是針對誰的，目前仍無從知曉。」

一位高級執法官員表示，調查涉及郵件和電信欺詐，雖然調查重點和範圍仍有待確定，但對穆林斯私宅的搜查表明，至少在某種程度上是針對他個人的。

當日至少有四名FBI探員進入了工會總部，並拉下深色的木質百葉窗、用紙板擋住窗戶，以防止窺視。

穆林斯擔任警佐工會主席已近20年，他近年來因在社群媒體上發表「赤裸」言論而招致公共目光；曾以「一流妓女」形容男同性戀國會眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)，更辱罵前市衛生局長巴博特(Oxiris Barbot)是個「婊子」。