我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書缺德？吹哨者的國會證詞與「屠龍諫言」大戰

垂死的科技哥吉拉？紐時：臉書面臨生存保衛戰

將人推向地鐵列車 非裔女企圖謀殺被捕

記者張晨／紐約報導
29歲非洲裔女子埃格巴拉將一名女通勤客推向地鐵列車，5日在皇后區被捕，被控企圖謀殺。(市警提供)
29歲非洲裔女子埃格巴拉將一名女通勤客推向地鐵列車，5日在皇后區被捕，被控企圖謀殺。(市警提供)

曼哈頓時報廣場站4日中午發生一起攻擊案件，29歲的非洲裔女子埃格巴拉(Anthonia Egegbara)將一名新州女通勤客推向一輛正在駛來的列車，所幸受害者並未跌入鐵軌，而是撞到了車身後受傷，幸運生還；5日警方在皇后區將埃格巴拉逮捕，以企圖謀殺(Attempted Murder)罪名移送法辦。

警方在案發同日公布了案發地監控，視頻中埃格巴拉一直坐在站台中央的長椅上，並未看出有何異樣；而當一輛列車駛入進站時，她突然站起，以誇張的動作猛推一名女乘客，畫面中可見受害者的一隻鞋也因慣性掉在地上。

42歲的受害者賈維斯(Lenny Javier)在案發後被送往西奈山西醫院(Mount Sinai West hospital)接受治療，案件導致其臉部受傷；警方表示，二人彼此並不相識，此案為無故、隨機攻擊。

MTA代理首席執行官明頓(Tim Minton)5日表示，這次無端襲擊是愚蠢和荒謬的，紐約市需要提供額外的醫療服務，以幫助那些可能危及自己和他人的人；在這種情況下，市警識別嫌犯特徵和及時的逮捕才能使乘客感到安全。

賈維斯在接受媒體採訪時表示，必須要有人為此負責，不然會有更多人成為無辜的受害者，「我的臉腫了、鼻子斷了，下巴也斷了；我從沒想過這種事會發生在我身上。」目前她還需進行後續治療，但有望痊癒。

根據市警數據顯示，與去年相比，今年捷運系統的犯罪率總體下降了15%，但卻在最近出現了激增，在過去28天內已上漲了43%，本周迄今，更飆升近122%。

乘客聯盟(Passengers United)主席德蘇茲(Charlton Dsouz)呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)增加100到200名州警，與大約100名國民兵到地鐵中。

不過市長白思豪(Bill de Blasio)表示，他歡迎更多MTA警員，但不要動用國民兵；「我要提醒大家不要讓其他部隊介入，因為這裡的環境與他們的訓練環境非常不同。」

4日下午，在同一個站台上，一名男子開槍打中了自己的腿，而後向駐地警員求助；這兩起不相關的暴力案件讓通勤客再次感到不安。

國民兵 紐約市 MTA

上一則

紐約州疫苗通行碼升級 加州、佛州等也認可

延伸閱讀

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺
密州男樂透中4.5萬 喝酒出事 獎金遭親戚「收割」

密州男樂透中4.5萬 喝酒出事 獎金遭親戚「收割」
神學士內鬨？傳共同創始人與高層大吵、支持者動手

神學士內鬨？傳共同創始人與高層大吵、支持者動手
鬧內鬨？BBC：神學士高層嚴重分歧、支持者大打出手

鬧內鬨？BBC：神學士高層嚴重分歧、支持者大打出手
神學士宣布成立新政府 艾昆德擔任臨時總理

神學士宣布成立新政府 艾昆德擔任臨時總理

熱門新聞

圖中這名女子在時報廣場早上高峰通勤，將另一名女子推向地鐵。(截圖自NYPD)

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

2021-10-04 21:15
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約華男陳屍公寓 情婦新墨西哥州被捕時攜武器反抗

2021-10-04 17:16
日前失聯的長島中國留學生張礎開，已於日前尋得，目前正在醫院接受治療。(伍洪亮提供)

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

2021-09-29 15:31
熱心人士拍下的非裔施暴者背影。（陳小姐提供）

「為什麼瞪我」地鐵非裔女毆打華裔女白領

2021-09-30 02:30
時報廣場站推女乘客入軌，非裔女嫌被控企圖謀殺。(市警提供)

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

2021-10-05 13:47
該男子因被韓貴平拒絕臨時搭車，用手機砸向受害人的右眼，導致對方可能失明。(市警提供)

華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明

2021-09-30 12:16

超人氣

更多 >
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族
華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看
不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅
時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺