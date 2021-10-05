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茂比利街70號重建 紐約市府投資翻倍至1.7億元 加蓋兩層

記者和釗宇／紐約報導
華埠茂比利街70號大樓火災後重建，民眾希望保留華埠特色，並希望盡早完工。(記者顏嘉瑩/攝影)
華埠茂比利街70號大樓火災後重建，民眾希望保留華埠特色，並希望盡早完工。(記者顏嘉瑩/攝影)

華埠歷史文化地標茂比利街(Mulberry St.)70號大樓去年初遭大火燒毀，市府去年承諾投資8000萬元重建；市長白思豪(Bill de Blasio)5日宣布，市府重建大樓的的投資將翻倍，增至1億7000萬元，並將在保留原建築外牆的前提下加蓋兩層，室內面積將超過5萬平方呎。

白思豪說，茂比利街70號是華埠社區數代人的活動場所，擁有百年歷史，不僅是多個社區組織的活動地點，也是美國華人博物館(MOCA)的館藏儲存地，「去年的大火讓人感到痛心；疫情讓華埠社區受傷嚴重，而且針對亞裔的種族歧視也讓華埠社區雪上加霜，我們需要加速華埠的疫後恢復，社區應該得到更多。」

根據市府規畫，重建後的茂比利街70號大樓將擁有超過5萬平方呎的室內空間，所有火災前的住戶都可回歸，大樓還將新增一個體育館，為社區提供娛樂空間；大樓也將擁有超過6500平方呎的額外辦公空間，所有之前的社區組織都將回歸，大樓還將加裝電梯等無障礙設施。

市議員陳倩雯感謝市府對茂比利街70號大樓重建的支持並聆聽社區需求，稱讚白思豪為重建項目追加投資，「大樓規模增加將擴大社區的娛樂空間，這也是華埠首次擁有無障礙體育館，我們期待華埠和茂比利街70號的明天更加光明。」

華埠 白思豪 投資

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