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五分局轄區小商家 遭連環盜竊

記者張晨／紐約報導
五分局轄區小商家遭連環入室盜竊，男嫌體毛特徵。(市警提供)
五分局轄區小商家遭連環入室盜竊，男嫌體毛特徵。(市警提供)

曼哈頓華埠轄區市警五分局近日有多個小商家遭入室盜竊，嫌犯疑似遊民，在進入現場作案後從盜竊銀行卡到桶裝水不等；警方表示，雖該人作案目標不明確，但也了解到社區內不少商家也接連遭竊，但因數目較小並未報案，卻依然給經營造成了困擾；望民眾提高警惕，一旦發現可疑人士需立即報警。

影音來源：市警提供

警方表示，第一起案件發生在9月24日凌晨5時50分左右，在位於肯美街(Kenmare St.)19號的The Butcher's Daughter中，嫌犯通過側窗進入了餐廳，在裡面的一個背包中找到了一張儲蓄卡，並在隨後幾天使用此卡進行了多比非法交易。

第二起案件則發生在9月26日，春街(Spring St.)20號的印尼餐廳Wayan中，大約早上7時6分左右，嫌犯通過靠近人行道的地窖門進入現場；但似乎沒有發現任何值錢物品，而是偷搬了一箱蒸餾水後逃離現場。

五分局表示，該嫌犯作案目標不明確，但作案數目驚人，根據目前掌握的線索，還有多家受害餐廳，其中包括數家中餐館；因失竊數目不大，許多商家選擇息事寧人，直到附近商家也出現了類似被盜的案件。

警方提示民眾，案件無論損失大小均須及時上報，轄區商家也需特別注意形跡可疑人員，看到圖或視頻中的體貌相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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