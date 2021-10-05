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涉殺華男 情婦新墨西哥州被捕

記者張心／紐約報導
鄧海燕涉嫌殺害法拉盛華男李賈斯汀，在逃亡途中被新墨西哥州警方拘捕；圖為她的通緝照。(新墨西哥州警方提供)
鄧海燕涉嫌殺害法拉盛華男李賈斯汀，在逃亡途中被新墨西哥州警方拘捕；圖為她的通緝照。(新墨西哥州警方提供)

華裔男子李賈斯汀(Justin Li)日前在法拉盛的情婦家中頭部中槍身亡，繼被警方判定為兇殺案後，在逃情婦31歲的鄧海燕(Haiyan Deng，音譯)已於9月22日下午6時30分，於新墨西哥州埃奇伍德(Edgewood)第40號洲際公路被州警抓獲，當時她身上有槍，並且反抗，落網後被控拒捕、逃逸和阻礙警察執法罪名，將被引渡回紐約受審。

新墨西哥州警方表示，州警在巡邏時，路遇一輛掛有賓州牌照的銀色本田(Honda)CRV休旅車，因爆胎停在埃奇伍德第40號洲際公路；由於之前已收到紐約市警通知，即在逃情婦31歲的鄧海燕很可能持武器逃至新墨西哥州，並駕駛與爆胎車輛同一款汽車，所以警察在靠近該車輛後立刻識別出是鄧海燕。

據新墨西哥州警察透露，起初鄧海燕攜帶武器並拒捕，當時路遇的好心人幫忙控制，直到托伦斯郡警員到場支援，才最終將其抓獲。目前鄧海燕被控j拒捕、逃逸和阻礙警察执法罪，拘留在新墨西哥州托伦斯郡(Torrance County)看守所。

鄧海燕已在新墨西哥州聘請律師，在引渡回紐約的過程中有權保持沉默，要等回到紐約後接受紐約市警的進一步問話。

知情人士透露，26歲華裔受害人李賈斯汀為福建長樂人，隨父輩一代移民美國，其家人在紐約上州經營餐館生意，李賈斯汀的妻子為22歲西語裔人士，兩人育有兩個孩子。李賈斯汀的情婦鄧海燕綽號為「鄧小寶」，現年31歲，為法拉盛大學點大道的「星X」卡拉OK夜總會媽咪，兩人已交往一年多，期間曾慫恿李賈斯汀和妻子離婚，其妻還曾上門找其理論，但二人最終因分手費問題發生摩擦，鄧海燕最後一次被人目睹在KTV工作是9月17日。

知情者表示，兇案發生後聽說鄧海燕攜款逃往加拿大，但據其身邊人分析，鄧海燕祖籍廣東，還未取得綠卡，應無法在短時間內進入加國；此次被傳在新墨西哥州被警方捕獲，應是她本希望由美墨邊境逃離美國，但未能如願。

據警方信息，9月19日晚7時33分左右，警方在法拉盛39大道138-35號的一棟商住兩用樓的一間公寓內，發現一具被帶血床單包裹的男屍，其頭部有槍傷，身上有多處鈍器導致的傷口，確定為失蹤多日的26歲華裔男子李賈斯汀。

警方於9月22日判定此案為兇殺，死因為頭部遭到致命槍擊。

新墨西哥州 紐約市 警察

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