紐約客談／美墨邊境雖寬鬆 但難逃法網

一段婚外情，一起兇殺案，涉嫌殺害法拉盛華裔男子李賈斯汀的華裔女子鄧海燕，在孤身逃亡多日後，終於在新墨西哥州 落網；駕車飛馳近2000哩，竟因汽車爆胎而被警方攔截；紐約警方發往全美的通緝令，終使她無所遁形，反抗一番後狼狽被捕；正可謂法網恢恢，疏而不漏，總使逃到天涯海角，也擺脫不了落網的命運。

近年來，美東地區的許多華人兇案，嫌犯都是從北向南逃亡，最近的案例是涉嫌殺害耶魯大學華裔博士生蔣凱文的麻省理工學院華生潘勤軒，潛逃了97天，縱橫1100多哩，最終在阿拉巴馬州落網；當時有說法指潘嫌的目的是美墨邊境 ，企圖越境進入墨西哥，再找機會繼續逃亡。

鄧海燕則一度被傳試圖前往美加邊境前往加拿大，後來一路向南，目的地也是墨西哥，不料在距離邊境不遠處，被意外拋錨的汽車終結了出逃計畫；如果她能夠成功離開美國 ，進了墨西哥，想必下一步就是要設法前往中國大陸或香港藏身。

美墨邊境對墨西哥及中美洲的移民而言，形同虛設，跋山涉水就能輕易進入美國，這也是為何前總統川普要斥巨資修建邊高牆，以阻擋偷渡客入境美國；而從美國進入墨西哥，就更加易如反掌，許多美國的犯罪嫌犯選擇從美墨邊境逃亡。

自上世紀90年代以來，美墨邊境就是中國偷渡客進入美國的最常用通道，大批中國移民從中國輾轉來到墨西哥或中北美洲鄰國，再在當地偷渡集團的安排下，循機越境進入美國；而偷渡集團也有反向偷渡的服務，在美犯罪的華人，社區裡也常有傳說，嫌犯離開美境後，由蛇頭安排前往東南亞，再找機會進入中國。

亡命天涯的犯罪嫌犯，也想落葉歸根，回到中國藏匿；然而在接近國境之前，途中要闖過重重關卡，要全身而退，也絕非易事；鄧海燕的落網，就印證了多行不義必自斃，終究逃不脫天羅地網。

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