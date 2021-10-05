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殺豬盤猖獗 律師1周接3起 最高被騙20多萬

記者黃伊奕／紐約報導
華女被騙徒要求在WhatsApp聊天，騙走大量存款。（手機屏幕截圖）
華女被騙徒要求在WhatsApp聊天，騙走大量存款。（手機屏幕截圖）

被稱為「殺豬盤」的詐騙越來越猖狂，紐約一名律師一周內就接到三名受害者求助，被騙損失竟高達20多萬元；騙徒詐騙手法一致，均先是利用感情騙取信任，隨後誘騙投資，利用假的投資平台先讓受害者嚐到甜頭，再進一步榨乾其存款。

律師湯學武表示，此前一周內他先後接到三名華人求助，均是成為「殺豬盤」詐騙案受害者，感情與金錢均損失慘重。

其中一名受害者是布碌崙(布魯克林)30歲左右的華裔女子，她當日在親友陪同下向律師求助，該女子丈夫平日在外州打工，她則專職在家照顧三個孩子；5月華女突然收到一個陌生人的微信加好友申請，對方頭像照片是一個大帥哥，微信朋友圈則是各種旅遊、登山、高檔餐廳照片，暗示個人生活豐富多彩，讓華女立刻產生好感。

之後華女和對方開始保持密切聯繫，騙徒則建議兩人用WhatsApp聯繫，隨著感情升溫也從簡單問候逐漸開始以「老公」、「老婆」相互升溫，短短幾個月兩人聊天紀錄就高達100多頁，但兩人從未見面，華女每次提出視頻要求對方也以上班等藉口婉拒。

隨著關係越來越親密，騙徒開始稱自己是做「數字貨幣」的，並慫恿華女投資掙錢，從一開始小掙，到華女開始投入5萬元資金；隨後又讓華女下載了一個投資軟件，將華女引入詐騙陷阱。

華女在詐騙軟件上很快掙到錢，但每次想要取現時，騙徒卻慫恿華女繼續追加投資；某天華女堅決想要取款，結果在聯繫軟件中文服務人員後，對方表示需要先支付40%的稅才能取款；華女認為即使這樣也合算，便把稅款打了過去，結果對方又稱需要支付管理費，華女繼續照做，對方稱48小時後錢會到帳；結果48小時後換來的是徹底不再工作的詐騙軟件，以及騙徒的失聯。

華女就這樣先後被騙走總共25萬元，其中包括丈夫辛苦掙來的十幾萬元，還有找親戚借來了十多萬元，最後無力償還，華女才不得不坦白了被騙經過。

湯學武表示，在他幫助華女報警聯繫聯邦調查局(FBI)時，又有另外一名受害者找到了他，也被幾乎同樣的手法騙走了22萬元，也因此導致其婚姻陷入困境。

很快一名老顧客也找到了湯律師，說要將自己房屋貸款，投入另外的一個生意「掙大錢」，結果追問下竟然發現該名老顧客也陷入了「殺豬盤」騙局，好在湯學武及時阻止，才沒有損失慘重。

湯律師提醒民眾，這類詐騙大部分都是先是從各種社群媒體和交友App上認識，隨後轉入WhatsApp聊天，主要是該軟件通常沒有第三方參與和監督；此外騙徒與受害者之間從未見面，連視頻也沒有，最後以投資為由騙取金額，希望廣大民眾一定要提高警惕，不要再陷入該類詐騙案件中。

華女 詐騙 投資

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