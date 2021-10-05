布碌崙8大道改單行道 5日最終場說明會

針對布碌崙 (布魯克林)8大道 改道計畫，市交通局訂於5日晚在布祿崙華協會老人活動中心舉行最後一場社區說明會，雖然現場會議目前已被預訂空，但華社代表呼籲廣大民眾能通過線上繼續關注此事。

市交通局日前計畫將華裔 商家集中的7、8大道改為單行道，但要拿走超過200個街邊停車位，將兩條車道改為一條車道，以便增設單車專用道(bike lane)。

計畫推出後引起社區堅決反對，雖然大部分當地商家認為7、8大道交通需改善，但不認可交通局計畫，尤其是不滿強加自行車專用車道；隨後在州眾議員白彼得(Peter Abbate)辦公室帶領下通過法律訴訟將計畫叫停，延期至10月後再實施。

近期交通局按照訴訟要求，重新將計畫提交當地社區委員會，並向當地民眾舉行一系列社區說明會，最後一場說明會將在5日下午6時在布祿崙華協會60街545號老人活動中心舉行。

據悉，目前活動中心100個現場座位已經被預訂滿，華協會會長麥保羅呼籲華裔民眾通過Zoom或Youtube線上參加，並且向交通局表明對該計畫的明確立場。

活動將提供中文翻譯，民眾可通過https://bit.ly/2Z0hUeh報名參加Zoom會議，也可直接在www.youtube.com/channel/UCcAZ1cECSeZI8iNyQDKuX5Q，通過Youtube觀看。