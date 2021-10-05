10/10法拉盛街坊節 慶建鎮376周年

街坊節將在10月10日慶賀法拉盛建鎮376周年。（法拉盛發展中心提供）

法拉盛 發展中心訂於本周日(10日)舉辦「法拉盛街坊節」，並攜手皇后區 歷史協會和眾多小商家，共同慶祝10月10日法拉盛建鎮376周年；此次街坊節邀請到皇后區歷史協會執行主任傑森·恩投斯(Jason Antos)，專立展櫃展示大量法拉盛歷史文化檔案資料，為民眾科普法拉盛自1645年至今的發展軌跡。

法拉盛發展中心負責人傅鶴鳴表示，中心已經連續多年舉辦街坊節活動，這次專門選定在10月10日，就是為了提醒居民這個特殊的日子就是法拉盛的生日。目前法拉盛70%居民是亞裔，特別是華人，大家應該對當前居住的地方歷史有更多的了解，主動承擔起承前啟後的使命，團結起來成為主流，勇敢成為創造歷史的人。

此次法拉盛發展中心特別邀請到皇后區歷史協會參與，傅鶴鳴表示恩投斯是法拉盛歷史「發燒友」，出版過多本關於法拉盛發展進程的書籍，一直非常希望和在地社團及居民多接觸合作，「我非常期待本周末的活動，屆時我會把珍藏的法拉盛史料，在緬街郵局街口的第一個攤位為當地群眾展示介紹」，恩投斯說。

街坊節將在10月10日慶賀法拉盛建鎮376周年。（法拉盛發展中心提供）

據恩投斯和傅鶴鳴介紹，376年前的1645年10月10日，法拉盛殖民政府正式建鎮成立後，幾個歷史性日程促成了法拉盛的現貌，包括1854年鐵路建造把曼哈頓市區和此地郊區連接，1928年地鐵七號線通車到法拉盛，帶動了當地七層公寓大樓的大規模興建，1939年和1964年世博會分別帶來了拉瓜迪機場和大都會 棒球隊，1980年代後的亞洲移民創造了時至今日豐碩的物質精神果實。

街坊節舉辦地點是三福大道(Sanford Ave.)的緬街至凱辛納大道(Kissena Blvd.)，時間為上午9時至下午6時。屆時還邀請各族裔小商家加盟，擺設攤位出售美食、生活用品、衣物配飾等；傅鶴鳴表示，小商業在疫情期間遭受重創，他鼓勵大家充分利用政府對街坊節的支持，積極參與此次活動以增加營業額，有健康局食物執照的商家可報名設攤位，聯繫電話：(917) 375-7740。