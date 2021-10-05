慶祝雙十大會 10/9法拉盛登場

皇后區僑界慶祝雙十國慶籌備會成員拜會世界日報，左一至左五依次為王寶銘、高麗君、劉嘉玲、翁雅琳、張彰華、張漢昇、林映君、褚月梅、謝翠萍、賀台華、陳樹波。(記者張心／攝影)

大紐約 皇后區僑界慶祝中華民國110年雙十國慶籌備會成員，4日拜會世界日報，介紹將於10月9日(周六)在法拉盛 喜來登酒店二樓舉行的慶祝大會詳情；籌委會表示，屆時將舉行隆重的升旗典禮、園遊會、卡拉OK大賽等活動，且今年將不限制入場人數，並適應後疫情時代需求，繼續提供線上直播選項，邀請無法到場的僑胞共襄盛舉。

皇后區僑界慶祝雙十國慶籌備會成員拜會世界日報，介紹活動詳情。(記者張心／攝影)

雙十國慶籌委會主委林映君等人，向北美世界日報總管理處總經理兼紐約社社長張漢昇介紹籌備情況，出席拜會的還有籌委會成員陳樹波、張彰華 、高麗君、褚月梅 、翁雅琳、賀台華、謝翠萍、劉嘉玲、王寶銘。

皇后區僑界慶祝雙十國慶籌備會成員拜會世界日報，介紹活動詳情。(記者張心／攝影)

林映君表示，僑界慶祝雙十國慶活動已連續舉辦了20多年，從最初的小型酒會到現在的大規模慶祝活動，蓬勃發展的背後，離不開僑胞們的支持，多年不變的是對鄉土的認同和依戀。去年因為疫情，導致國慶活動不得不在戶外舉辦且限制人數參與，今年籌委會經過慎重考量，決定恢復往年線下舉辦的規格，只是為了保證與會者安全，會在入場時進行嚴格的疫苗接種證明檢查，不建議12歲以下未打疫苗的小朋友參加。

張漢昇向雙十國慶籌委會表示支持，並直言在安全防疫和舉辦活動之間取得平衡實屬不易，沿襲多年的紐約雙十國慶活動歷史悠久，為海外僑胞回憶故土及加深文化認同提供了寄託平台。

皇后區僑界慶祝雙十國慶籌備會成員拜會世界日報，介紹活動詳情。(記者張心／攝影)

為了方便外州及因其他原因不能到場的僑胞共同慶賀，本次雙十國慶將繼續聯合紐約華僑文教中心，在臉書上進行實時直播，有興趣的民眾請前往網頁http://www.facebook.com/ocac.newyork/觀看。

皇后區僑界慶祝雙十國慶籌備會成員拜會世界日報，介紹活動詳情。(記者張心／攝影)

慶祝活動將於10月9日上午9時30分持續至下午3時，地點在法拉盛喜來登酒店二層，活動內容包括升旗典禮、慶祝大會、園遊會和卡拉OK大賽，與會僑胞將獲得三元禮券，可在園遊會的美食區兌換，享受包括幸福堂珍珠奶茶、台灣 好滋味排骨便當、張媽媽古早味滷肉飯、客家聯誼會特色小吃等台灣美食。

園遊會也將展示中華書法、剪紙、燈籠、紅包、皮影戲等傳統藝術手作過程，幫助海外僑胞回味故土文化；卡拉OK大賽將邀請專業民間歌手參賽，邀請到場僑胞擔任評委，共同度過美好時光。