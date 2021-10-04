追思冷鴻升一家 向房東提民事訴訟

姚繼成(左)募捐善款捐贈至湖北同鄉會會長張德超。（記者張心／攝影）

在艾妲(Ida)颶風中不幸在地下室溺水遇難的冷鴻升一家三口追思會，3日在法拉盛 全福殯儀館舉辦，國會議員孟昭文、市議員顧雅明、市議員候選人黃敏儀等出席悼念，冷鴻升太太沈愛華的家人們通過視訊在中國實時參加。負責冷家索賠後事法律事宜的法律團隊，呼籲各方攜手尋找冷家所住危宅房東 ，為遇難者家屬追討經濟補償。

追思會由湖北同鄉會、全球藝術家聯盟及華人善終基金會的共同舉辦；冷鴻升一家三口的遺體已於28日火化，骨灰將在追思會後由湖北同鄉會暫存保管，等好心人士伸出援手送回湖北老家安葬。

中國湖北籍畫家冷鴻升與妻子沈愛華以及女兒冷泠，9月1日晚因颶風洪災而殞命法拉盛Peck大道地下室，引起各界廣泛關注，州長霍楚和國會議員孟昭文登門獻花哀悼。孟昭文表示，她代表美國 國會向冷鴻升一家三口及其親人眷屬表示遺憾，保證以後類似的悲劇不會再在自這一選區發生。

據湖北同鄉會法律顧問團調查，冷鴻升一家遇難的事實，是在事發約12小時後，9月2日上午11時47分才被市消防局抽水人員發現；顧雅明就此呼籲居民，多關心周圍的鄰里鄉親，拒絕做大都市裡的冷漠人，積極為同胞群體伸出援手。

湖北同鄉會會長張德超表示，「很感謝曾經有福建僑胞捐墓地，台灣老太太捐棺木」，但應冷鴻升妻子沈愛華家人的請求，已集資將冷家三口的遺體在9月28日火化，並協助將骨灰送回湖北老家入土為安，只是因美中兩國目前通航的狀況，期盼有好心人盡快在合適的時機將骨灰帶回國。沈愛華91歲高齡的父親，在視訊中連線追思會現場，表示感謝社會各界的幫助，期盼女兒一家三口早日回家。

據張德超介紹，冷鴻升出生於1939年8月14日，曾在長江流域辦公室、中信集團及武漢設計研究院工作，並為武漢最大的商場設計了毛主席畫像，後來通過辦畫展留在了美國。其妻子沈愛華生於1956年1月28日，獨自在國內將女兒冷泠撫養長大，因自兩歲起就隨母親生活，讓生於1990年5月20日的冷泠性格內向孤僻，一家三口直到2015年才來美國團圓，之後全家居住在法拉盛地下室，冷家夫婦有時靠拾荒為生，生活清貧。

全球藝術家聯盟主席姚繼成回憶，冷鴻升為人熱情，曾積極參與社區畫展舉辦活動。他在得知冷家遇難後積極募捐，現場將籌集的1751元善款捐贈給湖北同鄉會，幫助料理冷家後事。

負責冷家索賠法律事宜的湖北同鄉會法律顧問團負責人李進進律師表示，目前此案刑事訴訟的部分已經聯繫皇后區檢察官辦公室進行，民事訴訟將由自己的團隊志願開展。冷鴻升一家遇難後的兩到三天，房東便快速把冷家遇難處全部翻修，所有遺物清理一空。後來同鄉會輾轉聯繫沈女士國內家人，才獲得親屬授權，於9月14日從市法醫辦公室，認領了冷家三口的遺體，並在社會各界的幫助下取得死亡證明，得以操辦後事。

律師團目前還未找到肇事房東蹤跡，希望各界伸出援手，助他們以法律手段幫助冷家家屬追討經濟補償。