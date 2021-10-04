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佛洛伊德銅像又遭潑漆 9消防員「不敬」停職

記者顏嘉瑩╱紐約報導
佛洛伊德銅像近日被搬到聯合廣場，但在3日遭人二度潑漆破壞。(美聯社)
佛洛伊德銅像近日被搬到聯合廣場，但在3日遭人二度潑漆破壞。(美聯社)

紀念去年被白人警察以膝蓋壓頸致死的非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)銅像，日前從布碌崙(布魯克林)搬到曼哈頓聯合廣場(Union Square)，但該銅像於3日遭人潑銀漆破壞，為自今年6月銅像揭幕以來，二次遭到潑漆；市消防局日前則將九名涉嫌對佛洛伊德不敬的消防員停職，時間從數天至半年不等，這是消防局厲來對員工最嚴厲的處罰。

根據紐約市警，3日早上約10時，一名溜著滑板的不知名男性嫌犯躲在離佛洛伊德銅像不遠、倡議黑人民權的領袖人物約翰．路易斯(John Lewis)銅像後面，在背包裡翻找物品。

警方持有的現場監視錄影畫面顯示，過沒多久，該名男嫌就溜著滑板，並朝著佛洛伊德銅像潑銀色油漆。

事實上，該座銅像在今年六月節(Juneteenth)時，才在布碌崙東弗萊布士(East Flatbush)揭幕，沒過幾天之後銅像就被潑上黑色油漆，同時更被人寫下「愛國者陣線」(Patriot Front)，該團體為白人民族主義仇恨組織。

佛洛伊德銅像近日才搬到聯合廣場，沒想到又遭人二度潑漆。

該銅像附近還有路易斯以及另一個在去年於肯塔基州路易維爾市(Louisville)，被警察射殺的26歲非洲裔女性泰勒(Breonna Taylor)兩座銅像，但未遭到潑漆。

被停職的消防員，被查實在手機上分享了多條種族主義信息和表情包，其中一些信息嘲笑了佛洛伊德；消防局是在接到幾名非洲裔消防員投訴展開調查的。

白人是紐約市消防局員工的主要族裔，另有8.2%的消防員是非洲裔，13.4%是西語裔，2%是亞裔，還有128名女性消防員。

佛洛伊德 紐約市 警察

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