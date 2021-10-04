羊頭灣華社埋伏襲耆老 警緝3非裔

警方正通緝三名涉嫌攻擊耆老的青少年。圖為其中一名戴著黑色滑雪面罩的嫌犯。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)華人 聚集的羊頭灣日前發生涉及種族和年齡歧視的暴力案件，三名非洲裔青少年在同一天內，攻擊三名耆老；轄區市警61分局特別呼籲長者，近來外出要提高警惕、攜帶警報器，並注意是否被人尾隨，有任何消息立即通報警方。

消息指出，三起攻擊案件均發生在9月28日，受害者是猶太裔長者；在下午4時20分許，一名蒙面青年在Y大道交東27街處，朝一名81歲男子走近，詢問B44公車站點的位置。

當對方指路時，青年趁其不備朝他的臉部重重揮了一拳，接著往Y大道方向逃逸，受害者臉部出現瘀痕，但拒絕到醫院接受治療。

25分鐘後，該名青年與另兩名同伴又開始犯案，這次走到U大道交東29街，看見一名64歲男子就二話不說，直接往臉上揍一拳後逃走；不久後他們走到Y大道交Haring街，假裝向76歲的老嫗問問題，接著又是近距離往臉上打一拳後離開，兩名受害者都是在現場接受急救人員的治療，並無大礙。

雖受害者不是華人，但市警61分局透露三人專門針對耆老下手，向在當地活躍的華人健康協會傳達消息，呼籲社區內長者提高警惕；長者一定要攜帶警報器出門，出事時拉響警報、引起他人注意，路人若看到嫌犯的樣貌，也能提供信息協助逮捕犯罪分子。

另外民眾外出時不要講電話、戴耳機聽音樂，應時刻注意周遭情況；若發現三名非洲裔高中生在尾隨，要第一時間走到人多的地方、或是走進商店裡避難，並通知警方。

據警方提供的通緝圖片，捕抓到一名青年的外貌特徵，他與同黨均為非洲裔，犯案時戴著黑色滑雪 面罩、黑色衣服上有白色的Nike標誌、黑褲及白色球鞋、身高5呎8吋、體重120磅；若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。