上州男使用假疫苗卡被控重罪 最高7年監禁

上州一名男子被其雇主舉報使用假冒疫苗接種卡，目前已被收監並面臨重罪指控，恐面臨最高七年監禁。（美聯社）

紐約州警表示，上州麥迪遜郡(Madison County)一名男子日前被其雇主舉報使用假冒疫苗 接種卡，目前已被收監並面臨重罪指控，恐面臨最高七年監禁。

這名24歲的男子是來自伊頓市(Eaton)的坎普(Devin Kemp)，被控二級持有偽造證件罪，該罪名屬於D級重罪；州警表示，上周一私營企業向州衛生廳疫苗投訴調查小組(Department of Health Vaccination Complaint Investigation Team)舉報稱，該公司員工坎普使用假冒疫苗卡。

州衛生廳隨即通知州警採取逮捕行動，目前坎普已經被關押在奧奈達郡(Oneida County)監獄等待傳訊；如果坎普罪成，將最低面臨緩刑，最高則可能被判七年監禁；州警表示，這起逮捕應當作為警鐘，提醒民眾疫苗卡詐騙 犯罪行為的嚴重後果。

州消費者保護廳(State Division of Consumer Protection)此前就發布公告警告消費者，購買或製造假冒疫苗卡、在空白疫苗卡上填寫不實信息均屬於違法行為，可能被罰款甚至坐牢；避免法律後果的唯一做法是，接種疫苗或接受正規的新冠檢測，州府建議民眾下載「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)手機程式，已接種者可免費獲取通行碼和檢測結果證明。

消費者保護廳還提醒民眾，謹防疫情 相關的詐騙犯盜取個人信息；一些詐騙犯會設置假冒網站，謊稱為民眾提供疫苗預約服務，或者假扮疫情追蹤員打電話，套取民眾的個人信息；消費者保護廳提醒，千萬不要在電話中透露個人信息；民眾可打電話(833) 829-7226或寫郵件給[email protected]，舉報疫情相關的詐騙行為。