4華男當街持槍搶劫 奪走3.5萬元

三名華裔男子正在搶劫受害者攜帶的3萬5000元現金。（警方提供）

史泰登島 1日前發生一起惡性街頭搶劫案，四名華裔 男子持槍當街搶走另外一名男性受害者背包，在奪走3萬5000元現金後跳入一輛白色奧迪(Audi)轎車逃走。

根據警方消息，案件發生在1日(周五)上午10時左右，三名華裔男子在史泰登島的Victory Blvd的1765號住宅門口，從身後接近了一名38歲亞裔男子，一把抓住受害者攜帶的黑色背包不肯放手。

搶劫期間，一名華男公然揮舞起手槍對受害者進行威脅，另外一名劫匪則使用一個不明物體企圖攻擊受害人。

受害者在進行了短暫的反抗後，見其他劫匪衝了上來，寡不敵眾之下決定放手，三名劫匪在得手後沿Manor路北向步行逃走；隨後跳上由第四名劫匪駕駛的白色奧迪A4轎車，快速逃離案發現場；受害者報警後向警方表示，被搶走的包內放有約3萬5000元現金。

警方表示，四名劫匪均為華裔，大約20歲至25歲左右，作案當日三名劫匪身穿黑色衣服，另外一名劫匪身穿灰色連帽衫、搭配黑色運動褲。

警方呼籲民眾於嫌犯體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。