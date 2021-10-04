大紐約學聯疫情來首次大型迎新 在美台生：終於不孤單

大紐約學聯與駐紐約經文處教育組，在疫情後於2日首次共同舉辦大型秋季迎新活動。(駐紐約經文處教育組提供)

大紐約 地區台灣 同學會學生聯合會(FTSANY)與駐紐約台北經濟文化辦事處教育組，2日在曼哈頓46號碼頭公園舉辦「友你不孤單」的秋季迎新活動，共有來自紐約、新澤西、賓州及康州共16所大學的台灣同學會參與，享受新冠肺炎疫情 後難得的實體聚會活動。

大紐約學聯迎新郵輪派對與會學生合影。（大紐約學聯提供）

當天由駐紐約經文處教育組主任楊敏玲代表處長李光章出席致詞；楊敏玲表示，去年紐約疫情嚴重，大部分留學生在家遠距上課，缺乏社交活動，身心承受極大的壓力，今年疫情紓緩，留學生配合學校規定完成接種疫苗，恢復實體上課，教育組也與大紐約學聯共同為新生們規畫秋季迎新，歡迎留學生們重返校園，重新感受紐約的活力。

參加迎新派對的在美台灣留學生自拍留念。（記者張心／攝影）

楊敏玲也提醒，紐約疫情仍在持續，學生們應做好防疫措施，教育組鼓勵各台灣同學會在落實防疫的前提下，舉辦實體活動聯繫留學生情誼，希望能透過舉辦系列活動來豐富學生們的生活和視野。

大紐約學聯會長高煒翔表示，郵輪活動共計有350位台灣留學生參加，是每年大紐約學聯的保留娛樂項目，船隻從曼哈頓中城西邊起航，全程約三小時，船上提供歌舞表演、抽獎活動、美食供應；為了保護大家的安全，有嚴格要求每位與會者提供三日內核酸檢測證明，並出示疫苗注射卡。

在約翰霍普金斯大學就讀博士班四年級的廖同學表示，新冠疫情期間閉門不出，非常缺乏人際互動，「我坐很久車趕來，也不覺得辛苦，因為身心都非常需要回歸群體生活，上個月我也專門跑來紐約看大都會台灣日棒球賽。」

來自高雄、畢業後已在美就業的陳雪莉(Shirley Chen)表示，通過這次派對認識到新朋友，屬於封城在家很久後的意外收穫，「其實我工作以後就沒能認識什麼台灣朋友了，這次迎新派對讓我遇到兩個很聊得來的新朋友，我們還相約之後繼續出去玩，感覺上班枯燥的生活之餘不再孤單。」