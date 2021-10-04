紐約居民聯盟聯合同源會 辦市議員候選人論壇

第29選區市議員候選人邁克·科尼朱尼亞羅，於皇后區森林小丘麥當勞公園舉辦辯論會。（記者張心／攝影）

紐約同源會會長黃友興與紐約市 居民聯盟負責人臧東慧，3日於皇后區森林小丘麥當勞公園(MacDonald Park)舉辦第29選區市議員候選人邁克·科尼朱尼亞羅(Mike Conigliaro)政見論壇，吸引眾多社區居民現場參與，就教育、治安、遊民、城區監獄 及仇恨亞裔 犯罪等議題，向科尼朱尼亞羅發問。

義大利後裔的科尼朱尼亞羅，成長於秋園，定居在雷哥公園，目前管理著一家律師事務所，他將在11月2日代表共和黨、保守黨和獨立黨，競選包括皇后區森林小丘(Forest Hills)、 雷哥公園(Rego Park)、秋園(Kew Garden)及李奇蒙丘(Richmond Hill)在內的第29選區市議員。其主要政治理念包括支持市警執法、反對社區監獄、打擊犯罪仇恨、降低房產稅、支持小商家和企業、支持特殊高中和天才班教育等。

臧東慧就仇恨亞裔犯罪發問，科尼朱尼亞羅表示，自新冠疫情爆發後，針對亞裔的仇恨犯罪案例急劇飆升，迄今沒有明顯好轉的跡象，很多犯罪分子被無保釋放，從而繼續逍遙法外。他認為根源在於當局對犯罪分子缺少有力度的懲罰措施，如果他當選，一定阻擋削減警力，「要把我們的警察請回來」。

對於選區民眾關心的麥當勞公園甚至是全市越來越多的的遊民現象，科尼朱尼亞羅表示他曾經去探訪過政府安置遊民的酒店，他說會要求遊民也做簡單工作，而不僅是「躺贏」獲得免費住所和食物，「我會幫流浪漢轉變身分，請他們做清潔工或是義工，而且會要求只有做社區服務才有資格入住遊民所，且開放時間是晚7時至早7時。」

科尼朱尼亞羅說，當前市議會兩黨比例失調，他熱心社區事務，看不慣一黨獨大下去造成的負面影響，所以積極參與選舉，期待11月2日能收穫更多選民投票支持。