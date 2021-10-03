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慶十一 美中畫家線上交流作品

記者顏潔恩／紐約報導
江蘇省中國畫學會副會長翟優的作品「長青」。(主辦方提供)
江蘇省中國畫學會副會長翟優的作品「長青」。(主辦方提供)

為慶祝中國成立72周年，江蘇省中國畫學會攜手美國中國畫學會等單位，舉行「同心同行」學術交流網路展，分居美中兩國的中國藝術家展示他們的作品，並進行學術線上交流。

中國畫學會副會長、江蘇省中國畫學會會長高雲表示，中國畫是中華文明的結晶，儘管此次參展的畫家分居美國和中國，但對他們來說這門藝術始終是共同的精神家園、靈魂歸屬，藉此次「同心聯展」將中國畫發揚光大；藝術家們的共同心願，是希望能傳承中華文脈、創新國粹藝術，期望這份努力能推動新時代中國畫的發展，貢獻一份力量。

美國中國畫學會會長趙建民表示，作為旅居海外的中華弟子，中國畫藝術家時常藉由作品向祖國奉獻自己的愛國情懷及赤子之心；他說在美的中國畫畫家依然大有人在，在各自生活的城市裡默默推廣中華藝術及文化，讓其他族裔的民眾能深入了解。

藉由科技的發達，才得以成功促成此次跨國交流；趙建民說，這個聯展搭建的「交流之橋」，幫幫助雙方互相切磋及學習，也很高興能向藝術資源豐富的江蘇畫家們取經。

此次有超過30名藝術家參展，包括知名畫家如翟優的作品「長青」、張廣才的「觀世音造像」都會展出；該活動將於北京時間10月9日舉行，美中畫家將以自身對中國畫的學術研究、創作議題進行探討。

江蘇省中國畫學會副會長張廣才的作品「觀世音造像」。(主辦方提供)
江蘇省中國畫學會副會長張廣才的作品「觀世音造像」。(主辦方提供)

中國 美國 北京

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