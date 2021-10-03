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法拉盛商家竊案市警「消極」 顧雅明走訪解困

記者牟蘭╱紐約報導
顧雅明聯合皇后北區勤務指揮中心、109分局與法拉盛商改區日前走訪多個商家，了解商家面臨的困境。(顧雅明提供)
顧雅明聯合皇后北區勤務指揮中心、109分局與法拉盛商改區日前走訪多個商家，了解商家面臨的困境。(顧雅明提供)

因近期收到多起商家投訴，稱警方「消極」處理法拉盛市中心的商業竊案，市議員顧雅明聯合皇后北區勤務指揮中心與市警109分局日前走訪多個商家，了解商家困難；顧雅明2日表示，除竊案外，無證攤販與遊民問題對當地經濟復甦造成負面影響，期盼警局增派人手解決這些問題。

顧雅明1日聯合皇后北區勤務指揮中心指揮官弗萊爾森(Assistant Chief Galen Frierson)、華裔督察(Inspector)吳銘恆、109分局長歐康納(John O'Connell)與法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧走訪法拉盛市中心，與商家探討近期面臨的困境。

顧雅明表示，其辦公室近期收到多起投訴，當地多名超市與零售業者表示，竊案發生後，警員「消極」處理，導致店面損失嚴重，助長不法分子氣焰。

顧雅明還說，雖然過去數月內嚴打無證攤販，但近期市府執法人員減少調查次數，無證攤販又重返市中心，對當地小商家造成不公平競爭；此外，當地遊民問題日益嚴重，不少商家稱遊民進店乞討，影響店中生意，「這些給法拉盛經濟從疫情中復甦造成負面影響」。

余鈿崧表示，法拉盛市中心擺攤法案規定，北方大道至三福大道間的緬街區域禁止擺攤，除了無證攤販外，許多小商家也違規在緬街擺攤，造成道路擁擠等生活質量下降的問題，呼籲所有商家尊重法規。

對於治安問題，余鈿崧說，當天的與會者都同意每日增派至少兩名警員巡邏法拉盛，治理盜竊與遊民騷擾等問題，改善當地的治安。

109分局表示，因保釋金改革法案，許多竊賊被捕後，無需支付保釋金就被釋放，其中一名竊賊日前被捕後移送法辦，但因其無保候審，翌日又在同一間超市行竊；109分局表示，警方會嚴肅處理每一起案件，呼籲民眾若遇罪案，應第一時間報警，幫助警方早日逮捕嫌犯。

顧雅明(左一)聯合皇后北區勤務指揮中心、109分局與法拉盛商改區日前走訪多個商家...
顧雅明(左一)聯合皇后北區勤務指揮中心、109分局與法拉盛商改區日前走訪多個商家，了解商家面臨的困境；中為歐康納，右為弗萊爾森。(顧雅明提供)

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