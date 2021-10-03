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插座鬆脫釀日落公園華社公寓火災 4重傷

記者顏潔恩╱紐約報導
2日早晨，消防員仍待在現場調查。（記者顏潔恩/攝影）
2日早晨，消防員仍待在現場調查。（記者顏潔恩/攝影）

布碌崙(布魯克林)日落公園華社一棟三層公寓1日晚發生一級火災，造成包括一名四歲孩童在內的四人重傷；消息指出，屋主是居住在地下室的華人，樓上的租戶均為墨西哥裔，市消防局初步調查是插座接點鬆脫而起火。

火警警報於1日晚上11時20分左右響起，發生在日落公園45街530號的一間住宅公寓內；火勢始於二樓一間房間內；現場視頻顯示，窗戶不停傳出濃濃黑色濃煙，目擊者說聞到一股燒焦味，走到數街之外都能聞到。

超過12個市消防局單位、60名消防員抵達現場救火，消防員舉起水管對著火源處展開滅火行動，大約45分鐘後火勢得到控制；消防局助理局長蓋拉(Michael Gala)表示，火災影響屋內16名住客，其中包括一名四歲孩童的四人傷勢危險。

蓋拉說，救援人員在二樓房間內發現該名孩童時，他已心臟停止，急忙將他轉移到大街上；與此同時，傷勢最為嚴重的人都居住在最高層，救援人員找到他們後連忙帶下樓，並送往醫院接受治療，但情況未明。

多輛消防車2日早晨仍停在事發處，消防員不斷出入屋內探查情況，在他們的帶領下，很多租客都返回現場收拾殘留物品；一名西語裔租客表示，整棟樓包括房東可能居住超過30人，屋主是居住在地下室的華人，火災發生不久後就離開了現場，樓上的租客則全是西語裔住戶。

該西語裔租客表示，據她所知，當局目前調查的結果是，二樓一間房間的插座接點鬆脫，引發火災；但消防員未告知會處理到什麼時候，建議他們暫時找其他住所居住一陣子，另她非常苦惱。

火勢從二樓傳出，燒毀住屋的玻璃窗。（記者顏潔恩╱攝影）
火勢從二樓傳出，燒毀住屋的玻璃窗。（記者顏潔恩╱攝影）

租客 日落公園 華人

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