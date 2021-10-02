大學點民宅遭破窗偷走保險箱 損失2.5萬元

兩名男子涉嫌大學點一處民宅的竊案，警方呼籲民眾提供線索。(市警提供)

位於皇后區大學點的一戶民宅，日前遭兩名陌生男子盜竊，其中一人破窗而入，偷走價值超過2萬5000元的財物與文件，另一人在外放風，得手後向不明方向逃竄；案發逾一周，兩名嫌犯仍然在逃，紐約市 警公布嫌犯的通緝照片，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。

影音來源：紐約市警提供

根據警方消息，109分局於9月24日下午1時50分左右收到一起報案，一名屋主稱他位於15大道交124街的住宅被盜，丟失一個裝有2萬4000元財物、身分證件與文件的保險 箱、一副價值1400元的Tory Burch太陽鏡與一個價值1000元的寶路華(Bulova)手表。

警方稱，兩名陌生男子共同作案，一人強行打開住宅的前窗，後進入屋內，從屋主的臥室偷走保險箱，另一人在外放風；根據警方提供的監控錄像，兩名男性嫌犯身材中等且皮膚較淺，一人戴淺色鴨舌帽、穿黑色T恤並背一個黑色雙肩包，另一人戴黑帽與黑口罩，穿深色與白色相間的T恤。

警方呼籲民眾有看到圖或視頻中任何體貌特徵相似者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。