我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

默克新冠口服藥 年底可望獲授權 Q&A一次看

郵購墮胎藥、遠端開處方 德州擬頒新法重罰

大學點民宅遭破窗偷走保險箱 損失2.5萬元

記者牟蘭╱紐約報導
兩名男子涉嫌大學點一處民宅的竊案，警方呼籲民眾提供線索。(市警提供)
兩名男子涉嫌大學點一處民宅的竊案，警方呼籲民眾提供線索。(市警提供)

位於皇后區大學點的一戶民宅，日前遭兩名陌生男子盜竊，其中一人破窗而入，偷走價值超過2萬5000元的財物與文件，另一人在外放風，得手後向不明方向逃竄；案發逾一周，兩名嫌犯仍然在逃，紐約市警公布嫌犯的通緝照片，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。

影音來源：紐約市警提供

根據警方消息，109分局於9月24日下午1時50分左右收到一起報案，一名屋主稱他位於15大道交124街的住宅被盜，丟失一個裝有2萬4000元財物、身分證件與文件的保險箱、一副價值1400元的Tory Burch太陽鏡與一個價值1000元的寶路華(Bulova)手表。

警方稱，兩名陌生男子共同作案，一人強行打開住宅的前窗，後進入屋內，從屋主的臥室偷走保險箱，另一人在外放風；根據警方提供的監控錄像，兩名男性嫌犯身材中等且皮膚較淺，一人戴淺色鴨舌帽、穿黑色T恤並背一個黑色雙肩包，另一人戴黑帽與黑口罩，穿深色與白色相間的T恤。

警方呼籲民眾有看到圖或視頻中任何體貌特徵相似者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

紐約市 保險 手機

上一則

破窗偷保險箱 大學點民宅被盜逾2萬5000元財物

延伸閱讀

破窗偷保險箱 大學點民宅被盜逾2萬5000元財物

破窗偷保險箱 大學點民宅被盜逾2萬5000元財物
華人家具店被盜4萬元 市警曬女嫌照通緝

華人家具店被盜4萬元 市警曬女嫌照通緝
法拉盛華人家具店遭竊4萬元 市警公布女嫌照片通緝

法拉盛華人家具店遭竊4萬元 市警公布女嫌照片通緝
幫助孩子規劃未來道路 10/23金牌名師線上解惑

幫助孩子規劃未來道路 10/23金牌名師線上解惑
法拉盛華人家具店遭破門盜竊4萬元 2嫌曝光

法拉盛華人家具店遭破門盜竊4萬元 2嫌曝光

熱門新聞

法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔公寓內。(記者張心／攝影)

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

2021-09-27 10:13
日前失聯的長島中國留學生張礎開，已於日前尋得，目前正在醫院接受治療。(伍洪亮提供)

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

2021-09-29 15:31
警方連續多日將停在街邊，當作Airbnb使用的非法貨車扣押。(取自NYC Sheriff推特)

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

2021-09-26 13:58
熱心人士拍下的非裔施暴者背影。（陳小姐提供）

「為什麼瞪我」地鐵非裔女毆打華裔女白領

2021-09-30 02:30
該男子因被韓貴平拒絕臨時搭車，用手機砸向受害人的右眼，導致對方可能失明。(市警提供)

華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明

2021-09-30 12:16
因暴雨困在法拉盛一棟公寓樓地下室喪生的中國湖北籍冷鴻升定於10月3日舉辦追思會。(友人提供)

華裔1家3口淹死地下室 各界伸援手28日舉行火化儀式

2021-09-28 11:36

超人氣

更多 >
新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元

新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元
新冠口服藥 讓住院死亡率減半...治療更快、費用更低 終結疫情現曙光

新冠口服藥 讓住院死亡率減半...治療更快、費用更低 終結疫情現曙光
CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議

CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議
全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍
涉孕妻命案坐牢11年 華男出獄談憾事

涉孕妻命案坐牢11年 華男出獄談憾事